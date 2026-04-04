Villadossola, Ferrari: "Occasione mancata per valorizzare la memoria storica della città"

Il consigliere di minoranza Mauro Ferrari interviene sul tema della ex palazzina uffici Sisma, evidenziando quella che definisce un’occasione non colta per dare spazio e visibilità alla memoria storica di Villadossola.

Ecco il testo della lettera:



Spett. Ossolanews

mi permetto di intervenire in merito all'articolo, a firma di Renato Balducci (31.03.2026) riferito alla disponibilità del Gruppo Beltrame circa l'utilizzo della Palazzina ex Uffici Sisma. Nel colloquio con il dr. Zanni si ipotizzava la messa a disposizione di tale immobile per consentire la collocazione di due importanti raccolte di documenti riferiti al patrimonio culturale di Villadossola.

Ci si riferisce all'impressionante raccolta documentale di Villarte (che riguarda anche tutta la storia operaia della Sisma) e alla altrettanto eccezionale documentazione contenuta nella Sala Storica dell' Anpi di Villadossola. Il poter destinare uno spazio opportunamente fruibile ai responsabili di Villarte, dell'Anpi e alle persone interessate (molte giungono anche da fuori regione e dall'estero!) sarebbe una degna valorizzazione del patrimonio culturale di Villa.

Il dr. Zanni ha evidenziato che in sede di "oneri di compensazione" per la posa del parco fotovoltaico, la cifra messa a disposizione dal Gruppo Beltrame poteva essere destinata a discrezione dell'Amministrazione di Villadossola. L'Amministrazione di Villadossola ha scelto di valorizzare i parcheggi, la ciclovia e l'allargamento di via Valdrè. Pertanto l'eventuale ristrutturazione e utilizzo della "ex palazzina uffici" non è stata presa in considerazione.

Una piccola ulteriore puntualizzazione. L'intervento edilizio attualmente in atto presso i locali del Teatro La Fabbricaconsentirà la raccolta della "documentazione digitalizzata" riferita a Villarte e ad Anpi, ma non potrà certamente ritenersi uno spazio espositivo fruibile in maniera pubblica da parte di chi fosse interessato alla Storia di Villadossola.

L'auspicio è che i locali in centro città vengano opportunamente valorizzati, qualora la proprietà ne consenta l'utilizzo, per migliorare l'immagine e la Storia di Villadossola mai sufficientemente messe in risalto.

Grazie per l'attenzione.

Mauro Ferrari