L'artista ossolano Paolo Stefanelli espone a Firenze

Prima di Natale la presentazione del libro ‘’Fantastrofia’’, ora la mostra personale ‘’Faunirica’’ a Firenze.

Prosegue il percorso artistico di Paolo Stefanelli, ossolano, la cui vita è da alcuni anni dedicata solo all’arte avendo lasciato la professione di grafico pubblicitaria ed intrapreso, dal 2009, l’arte della pittura. Un surrealista doc, Paolo Stefanelli, che dipinge spinto dalle sensazioni e dalle fantasie.

Stefanelli ora esporrà a palazzo Bellini, un edificio storico del centro di Firenze, dall’11 al 19 aprile. ‘’Faunirica’’ , parola coniata dall’artista, è una serie inedita dedicata al mondo animale e alla dimensione onirica. Un mix che nasce dalla personalità e dalla fantasia di Paolo Stefanelli.