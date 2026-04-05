Fondazione Crt, torna "Immagini e prospettive" per le attività espositive

È online il bando “Immagini e Prospettive” della Fondazione Crt, iniziativa dedicata al potenziamento delle attività espositive e alla valorizzazione dei linguaggi artistici sul territorio del Piemonte e della Valle d’Aosta.

Il bando sostiene diverse tipologie di progettualità che vanno dalle forme espositive tradizionali alle discipline più contemporanee: iniziative dedicate al design, ai festival cinematografici diffusi, premi, concorsi e allestimenti espositivi, riordino e valorizzazione delle collezioni museali. Ma anche attività collaterali - come laboratori, workshop e iniziative performative - e progetti che includano figure di facilitatori e mediatori culturali, al fine di favorire una fruizione sempre più ampia e accessibile.

L’obiettivo primario del bando è infatti quello di garantire una maggiore accessibilità del pubblico alle attività culturali, mirando al coinvolgimento dei giovani e ponendo particolare attenzione allo sviluppo di strumenti operativi per favorire l’accessibilità di persone con disabilità e con bisogni speciali.

Ogni iniziativa potrà ricevere un contributo fino a un massimo di 40.000 euro.

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 16 aprile 2026.

Il bando è consultabile sul sito www.fondazionecrt.it