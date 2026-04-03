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Attualità | 03 aprile 2026, 15:03

Vogogna: chiude temporaneamente l’ufficio postale, attivo un servizio navetta gratuito

Dal 4 aprile al 21 maggio lavori di ammodernamento: il Comune organizza trasporti gratuiti verso Premosello Chiovenda per garantire i servizi essenziali

Vogogna: chiude temporaneamente l’ufficio postale, attivo un servizio navetta gratuito

L’ufficio postale di via Cadorna resterà chiuso al pubblico dal 4 aprile al 21 maggio per consentire importanti lavori di ammodernamento tecnologico e infrastrutturale, nell’ambito del progetto “Polis – Casa dei Servizi di Cittadinanza Digitale”.

Per limitare i disagi e assicurare a tutti l’accesso ai servizi essenziali, l’Amministrazione Comunale di Vogogna,  in collaborazione con il Gruppo Volontari della Protezione Civile, ha attivato un servizio navetta gratuito verso l’ufficio postale di Premosello Chiovenda.

Il servizio sarà attivo per tutta la durata del cantiere nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 11:00. Il punto di raccolta è fissato in Piazza Municipio.

La navetta è gratuita e rivolta in via prioritaria alle persone anziane o a chi ha difficoltà a spostarsi autonomamente. Il trasporto sarà effettuato con mezzi comunali guidati dai volontari della Protezione Civile, ai quali l’Amministrazione rivolge un sentito ringraziamento per la disponibilità e lo spirito di servizio. Per ulteriori informazioni è possibile contattare gli uffici comunali al numero 0324 87200.

a.f.

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