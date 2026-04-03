'SuperBoys' in campo a Milano: primo torneo e tanta inclusione

Un’altra esperienza di crescita, sport e condivisione per i SuperBoys, che sabato 28 marzo hanno partecipato a una “mattinata in amicizia” al Campo Viscontini di Milano, prendendo parte al loro primo vero torneo fuori dal territorio ossolano.

I SuperBoys sono un progetto sportivo inclusivo dedicato a ragazzi con disabilità, nato lo scorso settembre con l’obiettivo di offrire uno spazio sicuro e stimolante in cui praticare calcio, socializzare e crescere insieme. Attraverso l’attività sportiva, il progetto promuove inclusione, autonomia e spirito di squadra, valorizzando ogni partecipante dentro e fuori dal campo. L’iniziativa è sostenuta dall’Associazione Karma.

Nel corso dell’evento, i ragazzi hanno affrontato diverse realtà sportive: la squadra locale Viscontini, la Polisportiva Milano e gli Invincibili Milano. Un’occasione importante per mettersi alla prova, confrontarsi con nuove squadre e vivere pienamente i valori dello sport.

Il torneo si è svolto all’insegna del fair play, della collaborazione e del rispetto reciproco, confermando ancora una volta il valore dello sport come strumento di inclusione e crescita personale. La mattinata si è poi conclusa con un momento conviviale, con tutti i partecipanti riuniti per il pranzo, rafforzando lo spirito di amicizia tra le diverse squadre.

"Seconda esperienza fuori dall’Ossola per i ragazzi, il primo vero e proprio torneo – commenta lo staff –. Una bella giornata condivisa con altre realtà strutturate, che ci permette di continuare il nostro percorso di crescita sportiva e umana".