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Attualità | 04 aprile 2026, 12:00

Ornavasso, nasce “Un altro pianeta” nella Casa Rurale

Sabato 11 aprile il taglio del nastro del gruppo appartamento per persone con disabilità, simbolo di inclusione e autonomia

Sarà inaugurata sabato 11 aprile alle ore 11 a Ornavasso, in via Conciliazione 36, la “Casa Rurale Basso Toce”, nuovo spazio dedicato all’accoglienza e all’autonomia delle persone con disabilità. La struttura ospiterà il gruppo appartamento denominato “Un altro pianeta”, progetto pensato per offrire percorsi di vita indipendente ai giovani del territorio.

L’iniziativa rappresenta un importante traguardo per la comunità, frutto di un percorso di collaborazione e solidarietà. Determinante è stato il lascito testamentario dell’immobile da parte della concittadina Anna Maria Cristuib Ronchi, il cui gesto consentirà di sostenere concretamente le persone più fragili, mantenendone viva la memoria.

Il progetto è stato realizzato grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), nell’ambito della Missione 5 “Inclusione e Coesione”, con il contributo del Comune di Ornavasso, del Consorzio dei Servizi Sociali del Verbano e della Fondazione Cariplo.

a.f.

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