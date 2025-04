Prima Categoria, è il grande giorno di Bagnella - Piedimulera

Sarà questa la giornata dei festeggiamenti del Piedimulera per il ritorno in Promozione?

La formazione del presidente Tomola affronterà in trasferta il Bagnella, seconda forza del campionato, in una sfida che qualche settimana fa si pensava avrebbe deciso il campionato: invece il distacco ormai incolmabile tra le due formazioni, nove punti a tre partite dalla fine, ha depotenziato la valenza di questo match. La squadra di Poma arriva da una striscia impressionante di vittorie (l’intero girone di ritorno, ad eccezione della partita persa a Cannobio), ma gli arancioneri di mister Izzillo venderanno cara la pelle, determinati a rinviare i festeggiamenti dei rivali almeno di un’altra settimana. All’andata finì 0-0.

Il Gravellona San Pietro, terzo in classifica a pari punti con il Momo, sarà ospite della Varzese. Gli arancioneri di Agostini hanno rallentato il passo nelle ultime giornate, e hanno bisogno di punti per migliorare il piazzamento playoff. I granata arrivano da un’importante vittoria contro la Quaronese e cercano tra le mura amiche gli ultimi punti necessari per la salvezza. La gara d’andata terminò in parità, con un combattuto 1-1.

La Virtus Villa, reduce dalla sconfitta contro il Piedimulera, cercherà di ritrovare la vittoria contro l’Agrano. I biancoazzurri di mister Giampaolo vogliono mantenere la quinta posizione che significa playoff, e proveranno a replicare il successo dell’andata (1-0). Gli omegnesi sono però una delle squadre più in forma del momento, con una striscia clamorosa di cinque vittorie consecutive, e possono giocare con tranquillità essendo ormai salvi.

La Cannobiese, in piena corsa per conquistare i playoff, farà visita al Sizzano. I biancorossi di Pettinaroli sono reduci da una vittoria sudata contro il Vogogna, e vogliono conquistare il terzo successo consecutivo. All’andata vittoria dei novaresi di misura (0-1).

Sfida delicata anche tra Fondotoce e Vogogna. I neroverdi di Sena devono riscattarsi dopo quattro sconfitte consecutive, ma i verdi ossolani di Castelnuovo, che arrivano da un ko immeritato contro la Cannobiese, vogliono fare bottino pieno per allontanarsi dalla zona calda. L’andata vide un netto successo del Fondotoce per 4-2.

Le partite in programma:

Virtus Villadossola - Agrano; Sizzano - Cannobiese; Vogogna - Fondotoce; Varzese - Gravellona San Pietro; Carpignano - Momo; Bagnella - Piedimulera; Valduggia - Quaronese; Serravallese – Romagnano