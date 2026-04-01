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Cronaca | 01 aprile 2026, 17:52

Ritrovati gli escursionisti tedeschi dispersi in Valle Cannobina: una donna ferita

I tre sono stati individuati dall'eliambulanza dopo essere riusciti a condividere le coordinate della loro posizione

Ritrovati gli escursionisti tedeschi dispersi in Valle Cannobina: una donna ferita

Sono stati ritrovati dall’eliambulanza i tre escursionisti tedeschi che oggi, mercoledì 1° aprile, avevano richiesto l’intervento del Soccorso Alpino e risultavano dispersi in Valle Cannobina. I tre sono riusciti ad inviare le coordinate della loro posizione e sono stati dunque recuperati dai soccorritori. Due di loro, entrambi uomini, risultano illesi, mentre la terza, una donna, si è procurata alcune ferite a causa di una caduta e sarà trasportata in ospedale.

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Redazione

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