Ritrovati gli escursionisti tedeschi dispersi in Valle Cannobina: una donna ferita

Sono stati ritrovati dall’eliambulanza i tre escursionisti tedeschi che oggi, mercoledì 1° aprile, avevano richiesto l’intervento del Soccorso Alpino e risultavano dispersi in Valle Cannobina. I tre sono riusciti ad inviare le coordinate della loro posizione e sono stati dunque recuperati dai soccorritori. Due di loro, entrambi uomini, risultano illesi, mentre la terza, una donna, si è procurata alcune ferite a causa di una caduta e sarà trasportata in ospedale.