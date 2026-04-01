Velocità, alcol e droga: controlli dei Carabinieri sulle piste del Vco

Con la stagione sciistica al termine, il Comando Provinciale dei Carabinieri traccia un primo bilancio delle attività svolte sulle piste degli impianti della provincia. Anche quest'anno, i militari dell'Arma hanno presidiato i comprensori sciistici con oltre 70 servizi mirati, garantendo legalità e soccorso su tutto l'arco alpino provinciale.

L'attività delle pattuglie su sci ha puntato in particolare alla prevenzione dei comportamenti ad alto rischio. I controlli si sono concentrati in particolare sul contrasto al traffico di stupefacenti e sull'abuso di alcol, fattori che aumentano drasticamente la probabilità di incidenti.

Particolare attenzione è stata rivolta al rispetto del "Codice della Neve" e della normativa regionale, che da quest'anno ha introdotto l'obbligo del casco protettivo per tutti gli sciatori, indipendentemente dall'età. Tra i compiti principali dei militari vigilare affinché la velocità in pista sia sempre commisurata alle capacità del singolo e alle condizioni di affollamento, sanzionando le condotte spericolate e le soste in punti ciechi o pericolosi.

Il rigore normativo si riflette in un sistema sanzionatorio preciso, volto a scoraggiare le imprudenze, ad esempio queste sono le principali sanzioni:

Mancato uso del casco o assenza di assicurazione: multe da 100 a 250 euro.

Stato di ebbrezza o alterazione da stupefacenti: sanzioni pesantissime fino a 1.000 euro e ritiro permanente dello skipass.



L’Arma ricorda inoltre che l’assicurazione per la responsabilità civile è obbligatoria e può essere sottoscritta direttamente presso le biglietterie degli impianti al momento dell'acquisto dello skipass. I controlli dei Carabinieri non riguardano solo gli utenti, ma si estendono alla sicurezza delle infrastrutture. Sotto la lente d’ingrandimento finiscono:

La visibilità e la corretta apposizione della segnaletica.

L’efficienza del servizio di primo soccorso sulle piste.

La presenza di defibrillatori (Dae) nei punti strategici.



In caso di incidente, i militari intervengono per isolare l'area del sinistro, agevolare l'arrivo dei sanitari e procedere ai rilievi tecnici necessari per stabilire eventuali responsabilità, informando, ove necessario, l'Autorità Giudiziaria.

Oltre alla funzione repressiva, l’Arma svolge un fondamentale ruolo di sensibilizzazione. Ai turisti vengono dispensati consigli pratici per una convivenza civile sulla neve: ovvero non mettere mai in pericolo gli altri sciatori, adeguare la velocità alla visibilità e alle proprie doti tecniche, non fermarsi mai al centro della pista o dietro i dossi e prestare sempre assistenza in caso di infortunio e chiamare tempestivamente i soccorsi.