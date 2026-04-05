Mezza Due Laghi: al via il 12 aprile tra Maggiore e Mergozzo

Correre immersi nella natura tra due dei laghi del Vco: è l’esperienza che attende gli atleti della XXVII Mezza Due Laghi, presentata giovedì 2 aprile presso il Pala Cipir di Gravellona Toce. L’evento, organizzato da Sport Pro Motion e Bronze Label Fidal, si terrà domenica 12 aprile con partenza unica alle ore 9 per la mezza maratona e la 10 km, entrambe anche in versione non competitiva.

Una novità assoluta di questa edizione è il periodo scelto, metà aprile, pensato anche per dare impulso al turismo locale dopo il periodo pasquale. La zona di partenza e arrivo sarà il Pala Cipir, dotato di spogliatoi, docce e deposito borse al coperto, offrendo maggiore comodità ai partecipanti.

Durante la presentazione sono intervenuti il Sindaco di Gravellona Toce, Gianni Morandi, che ha ricordato con orgoglio le precedenti 26 edizioni e l’importanza storica dell’evento, e l’Assessore allo Sport, Luca Forcina, che ha sottolineato il valore sportivo e territoriale della manifestazione.

Paolo Ottone, presidente di Sport Pro Motion, ha ribadito la lunga tradizione della gara, la collaborazione con le istituzioni e i volontari e l’orgoglio per i 760 iscritti già registrati, vicini al sold out. Tra gli ospiti anche Davide Parodi, golden partner della manifestazione, e Daniele Frattini, presidente Fidal Vco, che ha portato i saluti della Federazione e dell’intera squadra organizzativa.

Il percorso, veloce e panoramico, attraverserà i comuni di Gravellona Toce, Feriolo, Fondotoce, Mergozzo e Ornavasso prima di riportare i corridori al traguardo al Pala CIPIR. La 10 km, invece, partirà sempre alle 9 e si concluderà a Mergozzo, con bus navetta gratuiti per il ritorno alla partenza.

Come di consueto, saranno garantiti punti di ristoro ai km 5, 10, 15 e all’arrivo, servizio pacemaker e ritiro dei pettorali sabato 11 aprile e domenica 12 aprile presso il Pala CIPIR. Gli iscritti riceveranno T-shirt tecnica bianca con grafiche dei laghi e medaglia finisher dorata raffigurante un runner tra i due specchi d’acqua. Le iscrizioni online sono aperte fino alle 23:59 dell’8 aprile 2026 sul sito ufficiale della manifestazione.