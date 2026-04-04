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Eventi | 04 aprile 2026, 14:33

Santa Maria Maggiore, torna l'appuntamento con “S...cova l’ova”

Il 6 aprile, giorno di Pasquetta, la tradizionale caccia alle uova dedicata ai più piccoli

Santa Maria Maggiore, torna l'appuntamento con “S...cova l’ova”

Nella giornata di Pasquetta, lunedì 6 aprile, a Santa Maria Maggiore torna l’appuntamento dedicato ai bambini con “S...cova l’ova”, l’ormai tradizionale caccia alle uova nelle vie del paese. Un gioco per bimbi fino a 12 anni, che, accompagnati dai genitori, prenderanno parte ad una vera e propria caccia alle uova tra case dipinte, ville signorili, musei, chiese e parchi. Un’occasione curiosa e divertente anche per chi vorrà visitare e scoprire per la prima volta il borgo.

l.b.

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