Santa Maria Maggiore, torna l'appuntamento con “S...cova l’ova”

Nella giornata di Pasquetta, lunedì 6 aprile, a Santa Maria Maggiore torna l’appuntamento dedicato ai bambini con “S...cova l’ova”, l’ormai tradizionale caccia alle uova nelle vie del paese. Un gioco per bimbi fino a 12 anni, che, accompagnati dai genitori, prenderanno parte ad una vera e propria caccia alle uova tra case dipinte, ville signorili, musei, chiese e parchi. Un’occasione curiosa e divertente anche per chi vorrà visitare e scoprire per la prima volta il borgo.
In Breve
domenica 05 aprile
sabato 04 aprile
venerdì 03 aprile
giovedì 02 aprile
mercoledì 01 aprile
martedì 31 marzo
domenica 29 marzo
venerdì 27 marzo
Che tempo fa
Rubriche
Ascolta "Aprile 2025" su Spreaker.
TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD APRILE?