Furto in un compro oro in Ossola: denunciata una dipendente

I carabinieri della stazione di Domodossola hanno denunciato una 55enne ossolana per furto aggravato. L’attività investigativa ha avuto origine dalla denuncia presentata dai titolari di una attività di “compro oro” sito nell’Ossola, che verso la metà dello scorso mese di marzo avevano denunciato l’ammanco di materie prime quali oro e argento per un valore complessivo di circa 30.000 euro, custodito nella cassaforte. I militari, dalla visione dell’impianto di videosorveglianza mostrato dai titolari, hanno potuto osservare come una dipendente, assunta da poco, avesse compiuto delle manovre sospette proprio in prossimità della cassaforte. Da ulteriori accertamenti è emerso come la stessa fosse stata controllata qualche giorno prima dai carabinieri di Domodossola all’interno di una sala scommesse di Domodossola.

Stante la situazione i carabinieri hanno chiesto l’emissione di un decreto di perquisizione nei confronti della donna. Ottenuto il provvedimento nei giorni scorsi i carabinieri hanno perquisito l’abitazione della donna, rinvenendo un oggetto in argento, risultato tra quelli asportati dall’esercizio commerciale, oltre a documentazione comprovante la vendita del resto della refurtiva. La stessa pertanto, al termine degli accertamenti, è stata denunciata per furto aggravato.