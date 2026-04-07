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Vigezzo | 07 aprile 2026, 15:45

Druogno, al via il restauro della cappella del SS. Sacramento

Il comune investe circa 42mila euro per la valorizzazione di un bene storico

Druogno, al via il restauro della cappella del SS. Sacramento

Il comune di Druogno ha approvato l’affidamento dei lavori di restauro conservativo e valorizzazione della cappella del SS. Sacramento in via Sasseglio, un intervento atteso che punta a risanare e consolidare la struttura dell’edificio.

L’incarico è stato assegnato tramite affidamento diretto all’impresa Guerra Marco di Toceno, e prevede un investimento pari a 42.046,51 euro, finanziati con fondi del bilancio comunale. Il progetto esecutivo era già stato approvato dalla giunta comunale nelle scorse settimane.

l.b.

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