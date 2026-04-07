Druogno, al via il restauro della cappella del SS. Sacramento

Il comune di Druogno ha approvato l’affidamento dei lavori di restauro conservativo e valorizzazione della cappella del SS. Sacramento in via Sasseglio, un intervento atteso che punta a risanare e consolidare la struttura dell’edificio.

L’incarico è stato assegnato tramite affidamento diretto all’impresa Guerra Marco di Toceno, e prevede un investimento pari a 42.046,51 euro, finanziati con fondi del bilancio comunale. Il progetto esecutivo era già stato approvato dalla giunta comunale nelle scorse settimane.