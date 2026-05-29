Cultura, musica e tradizioni: il ricco calendario di Santa Maria Maggiore

A Santa Maria Maggiore presentata la ricca stagione di manifestazioni: una serie innumerevole di proposte messe in campo dall'amministrazione comunale del capoluogo vigezzino insieme alla Pro Loco, alle associazioni e agli operatori del territorio. Si è tenuta ieri, presso le sale della Scuola di Belle Arti Rossetti Valentini, la conferenza stampa di presentazione degli eventi che animeranno il paese dalla primavera fino ai Mercatini di Natale. Occasioni rivolte a cittadini e turisti per vivere assieme Santa Maria Maggiore: dalle tradizionali e sempre apprezzate feste campestri fino all'ormai consolidato festival letterario diretto da Bruno Gambarotta “Sentieri e Pensieri”, per un calendario ricco e variegato in grado di soddisfare grandi e piccini.

“L'offerta turistica che proponiamo è davvero variegata – le parole del primo cittadino, Claudio Cottini – e renderà i prossimo mesi particolarmente attrattivi, sia per i nostri concittadini, sia per turisti e villeggianti che spesso scelgono di stabilire la propria permanenza in occasione dei nostri eventi più conosciuti".

Si parte il 30 maggio con il pomeriggio omaggio a Benito Mazzi “Street Pacioliga”: un coinvolgente evento dove i visitatori potranno trovare musica dal vivo e postazioni per la degustazione di stincheet, installazioni a tema e letture flash mob. Due saranno le mostre che contribuiranno a impreziosire la stagione artistica di Santa Maria Maggiore: una realizzata in collaborazione con il comune di Domodossola, Collezione Poscio e Fondazione Paola Angela Ruminelli e l'altra dedicata al pittore vigezzino Camillo Besana. A fine giugno tornerà l'appuntamento con il Weekend del Folclore, la manifestazione che celebra il centenario Gruppo Folcloristico della Valle Vigezzo. Tra gli eventi ormai consolidati, torna Musica da Bere: una programmazione, quella del 2026, multidisciplinare, con una mescolanza di differenti arti, dalla danza alla musica pop, dalla classica ai flash mob “in panchina”.

Dal 18 al 25 agosto andrà in scena la 14esima edizione del festival letterario Sentieri e Pensieri: venti appuntamenti con alcuni degli esponenti più apprezzati del mondo della cultura, della scienza e della letteratura, anticipati da una giornata di anteprima con Raimondo Caliari e Luca Calzolari. Questi gli ospiti che si alterneranno sul palco di Villa Antonia: Stefania Auci, Pegah Moshir Pour, Bruno Gambarotta, Luca Crovi, Ruggero Rollini, Dario Bressanini, Aldo Grasso, Roberta Villa, Beatrice Mautini, Davide Giacalone, Davide Casaleggio, Ninna Quario, Tommaso Cerno, Daniele Mencarelli, Matthias Martelli, Riccardo Azzali, Saverio Raimondo, Luca Bianchini.

La Fondazione Rossetti Valentini porterà in campo un ricco programma di eventi per grandi e piccini: concerti, laboratori, workshop, visite guidate e pittura en plein air. Anche la Casa del Profumo proporrà un mix di eventi coinvolgenti: da “De Gustibus” fino ai laboratori per la preparazione del profumo personalizzato. Torna anche la serata relax e, novità di quest'anno, una serata di “baratto improponibile” con la partecipazione dell'artista Sara Tadina. Dal 17 al 19 luglio torna l'apprezzato Weekend da Favola, l'appuntamento dedicato alle famiglie e ai più piccoli. A impreziosire le proposte del capoluogo vigezzino saranno gli eventi della Pro Loco: confermate le serate di liscio e una serata di revival oltre alla serata giovani Santa Summer Party. Non mancheranno i pomeriggi per i bambini, la sfilata delle biciclette decorate, la Corrida e due sedute di allenamento funzionale a corpo libero nel parco di Villa Antonia.

Le strutture sportive di Santa Maria Maggiore saranno come sempre saranno punto di riferimento per gli amanti della vacanza outdoor: dal Praudina Adventure Park, allo Jazza Sport Club, fino all'offerta variegata della pineta con piscina, minigolf, tennis, campo da golf e maneggi. Da giugno a settembre la sezione vigezzina del Cai proporrà una serie di eventi e escursioni tra cui spicca la Via del Mercato. Riaprirà anche il Centro Visita di Buttogno, dopo la firma della convenzione tra Parco Nazionale Val Grande e Cai Vigezzo.

Domenica 30 agosto torna la Sgamelaa d'Vigezz. Non mancheranno poi le tradizionali feste e sagre paesane delle frazioni di Crana e Buttogno e lo spettacolo pirotecnico della vigilia di Ferragosto. Le frazioni proporranno inoltre serate gastronomiche, giochi per grandi e piccini e, novità di quest'anno, il torneo di burraco. Dal 4 al 7 agosto tornerà il Raduno Internazionale dello Spazzacamino. A ottobre l'immancabile Fuori di Zucca e infine, dal 6 all'8 dicembre, i Mercatini di Natale. I musei e le strutture sportive di Santa Maria Maggiore saranno come sempre punto di riferimento della stagione: ogni giornata sarà dunque in grado di soddisfare gusti ed età differenti.