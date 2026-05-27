Street Pacioliga a Santa Maria Maggiore: sapori alpini e letture per omaggiare Benito Mazzi

Santa Maria Maggiore rende omaggio allo scrittore Benito Mazzi con un nuovo appuntamento del ciclo di eventi a lui dedicati. Sabato 30 maggio, a partire dalle ore 16, il centro storico ospiterà “Street Pacioliga”, evento finissage della mostra “Il ‘da mangiare’: vagabondaggi intorno al cibo”, tra cultura, sapori tipici e momenti di intrattenimento.

L’iniziativa trasformerà il borgo in un percorso diffuso tra musica dal vivo e degustazioni, con protagonisti i prodotti locali: formaggi del territorio e gli stinchéet, lo street food alpino per eccellenza e prodotto De.Co. di Santa Maria Maggiore. In via Rosmini e via Rossetti Valentini saranno inoltre allestite installazioni tematiche dedicate proprio allo stinchéet e al mondo narrativo di Benito Mazzi.

Momento centrale della giornata saranno le letture flash mob in programma alle 17 e alle 18 in piazza Risorgimento, davanti al Municipio, con brani tratti da La Pacioliga, uno dei libri più amati dello scrittore, pubblicato nel 2005.

Grande attenzione anche per i più piccoli, con un’area gioco allestita nel Giardino della Casa del Profumo e un’area lettura presso il Centro Culturale Vecchio Municipio, sede della mostra. In caso di maltempo, l’evento sarà rinviato a domenica 31 maggio.