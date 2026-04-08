Sorpresi in possesso di cocaina ai fini di spaccio: fermati due giovani ossolani

Nell’ambito del costante monitoraggio del territorio volto alla prevenzione e alla repressione del traffico di stupefacenti nella provincia del Verbano Cusio Ossola, i carabinieri della compagnia di Domodossola hanno portato a termine due distinte operazioni di polizia giudiziaria. Gli interventi hanno condotto all’arresto di un soggetto e al deferimento di un secondo individuo, con il contestuale sequestro di numerose dosi di cocaina destinate al mercato locale.

Nella giornata di sabato, i militari dell’aliquota radiomobile, durante un servizio di controllo nei pressi di un esercizio pubblico a Villadossola, hanno individuato un gruppo di giovani tra i quali figuravano soggetti già noti all'ufficio per precedenti specifici. Data la presenza di numerosi avventori e al fine di garantire la sicurezza pubblica, il personale operante ha richiesto il supporto di una seconda unità radiomobile e dei colleghi della stazione di Domodossola. All’atto dell’intervento coordinato, uno dei sospettati è riuscito a dileguarsi, mentre un 24enne residente in Ossola, nel tentativo di sottrarsi al controllo, si è disfatto di un involucro metallico gettandolo tra la vegetazione circostante.

L’immediato recupero del reperto ha permesso di rinvenire 12 dosi di cocaina già confezionate. Il giovane è stato pertanto dichiarato in stato di arresto e, su disposizione dell’autorità giudiziaria, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.

Nella giornata precedente, i militari della compagnia di Domodossola, a conclusione di un’attività di osservazione, hanno proceduto al deferimento in stato di libertà di un cittadino di 39 anni, residente nel capoluogo ossolano. L'operazione è scaturita da acquisizioni informative circa una presunta attività illecita avviata dal soggetto presso il proprio domicilio. I militari che tenevano d’occhio l’abitazione del sospettato hanno notato l'ingresso e la rapida uscita di un noto assuntore di sostanze stupefacenti dal cortile condominiale subito dileguatosi. Poco dopo, il sospettato, uscito di casa è stato fermato mentre tentava di salire a bordo della propria autovettura. All’atto del controllo, il 39enne ha consegnato spontaneamente 3 dosi di cocaina, per un peso complessivo di circa 3 grammi. La successiva perquisizione domiciliare, estesa all'abitazione, ha permesso di rinvenire ulteriori 3 grammi della medesima sostanza e un bilancino di precisione, utilizzato per la pesatura dello stupefacente. Il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro, mentre l'individuo è stato denunciato alla competente autorità giudiziaria per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.