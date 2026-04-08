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Cronaca | 08 aprile 2026, 08:21

Giovedì a Pieve Vergonte i funerali di Simone Grossi, morto in un incidente sul lavoro in Svizzera

Aveva 50 anni ed era camionista frontaliere nel Canton Vallese

Pieve Vergonte piange la scomparsa di Simone Grossi, venuto a mancare improvvisamente all’età di 50 anni in seguito a un tragico incidente sul lavoro avvenuto nel Canton Vallese, in Svizzera. 

Grossi, residente a Pieve Vergonte, lavorava da tempo come frontaliere oltre confine, dove svolgeva la professione di camionista. La notizia della sua morte ha profondamente colpito l’intera comunità, lasciando sgomento e dolore tra quanti lo conoscevano.

Molto conosciuta in paese anche la sua famiglia: per anni, infatti, la madre Silvana aveva gestito un negozio, diventando un punto di riferimento per tanti cittadini. Simone lascia la moglie Anna e i figli Matteo e Marco, ai quali si stringe in queste ore l’abbraccio commosso dell’intera comunità.

Cordoglio è stato espresso anche dal sindaco Maria Grazia Medali, a nome dell’amministrazione comunale e di tutto il paese, che si unisce al dolore della famiglia.

I funerali si svolgeranno giovedì 9 aprile alle ore 15 presso la chiesa di Pieve Vergonte. La salma giungerà dalla Casa Funeraria Pelgantini di Piedimulera. Dopo la cerimonia, seguirà la cremazione.

Il rosario sarà recitato mercoledì 8 aprile alle ore 20, sempre nella chiesa di Pieve Vergonte.

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Redazione

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