Giovedì a Pieve Vergonte i funerali di Simone Grossi, morto in un incidente sul lavoro in Svizzera

Pieve Vergonte piange la scomparsa di Simone Grossi, venuto a mancare improvvisamente all’età di 50 anni in seguito a un tragico incidente sul lavoro avvenuto nel Canton Vallese, in Svizzera.

Grossi, residente a Pieve Vergonte, lavorava da tempo come frontaliere oltre confine, dove svolgeva la professione di camionista. La notizia della sua morte ha profondamente colpito l’intera comunità, lasciando sgomento e dolore tra quanti lo conoscevano.

Molto conosciuta in paese anche la sua famiglia: per anni, infatti, la madre Silvana aveva gestito un negozio, diventando un punto di riferimento per tanti cittadini. Simone lascia la moglie Anna e i figli Matteo e Marco, ai quali si stringe in queste ore l’abbraccio commosso dell’intera comunità.

Cordoglio è stato espresso anche dal sindaco Maria Grazia Medali, a nome dell’amministrazione comunale e di tutto il paese, che si unisce al dolore della famiglia.

I funerali si svolgeranno giovedì 9 aprile alle ore 15 presso la chiesa di Pieve Vergonte. La salma giungerà dalla Casa Funeraria Pelgantini di Piedimulera. Dopo la cerimonia, seguirà la cremazione.

Il rosario sarà recitato mercoledì 8 aprile alle ore 20, sempre nella chiesa di Pieve Vergonte.