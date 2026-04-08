“Arriva un cucciolo”: regole salute e comportamento per accogliere un nuovo animale in famiglia

È in programma per venerdì 17 aprile alle 21.00 un nuovo appuntamento con “Conoscenza è salute”, il ciclo di incontri ospitato dallo Spazio Contemporaneo della Società di Mutuo Soccorso di Domodossola e promosso con il sostegno della farmacia di Mocogna, della farmacia Ossolana e dell’Antica Farmacia del Borgo. L’incontro, dal titolo “Arriva un cucciolo. Aspetti sanitari e comportamentali”, vedrà protagonisti il dottor Cesare Gaiardelli, medico veterinario, e Barbara Traficante, istruttrice cinofila e operatrice di pet therapy.

I relatori condurranno i partecipanti attraverso quello che può determinarsi con l’arrivo nella propria casa del nuovo ospite: un cucciolo, ovvero l’arrivo nella propria quotidianità di un nuovo componente, cane o gatto che sia. Cercheranno di fare chiarezza su tutto ciò che può rappresentare un nuovo arrivo. Nel corso della serata si illustreranno le problematiche sanitarie e comportamentali per trovare un equilibrio nel rapporto con il nuovo componente della famiglia.