 / Domodossola

Domodossola | 08 aprile 2026, 15:36

“Arriva un cucciolo”: regole salute e comportamento per accogliere un nuovo animale in famiglia

Il 17 aprile alla Soms di Domodossola un incontro formativo con due esperti

“Arriva un cucciolo”: regole salute e comportamento per accogliere un nuovo animale in famiglia

È in programma per venerdì 17 aprile alle 21.00 un nuovo appuntamento con “Conoscenza è salute”, il ciclo di incontri ospitato dallo Spazio Contemporaneo della Società di Mutuo Soccorso di Domodossola e promosso con il sostegno della farmacia di Mocogna, della farmacia Ossolana e dell’Antica Farmacia del Borgo. L’incontro, dal titolo “Arriva un cucciolo. Aspetti sanitari e comportamentali”, vedrà protagonisti il dottor Cesare Gaiardelli, medico veterinario, e Barbara Traficante, istruttrice cinofila e operatrice di pet therapy.

I relatori condurranno i partecipanti attraverso quello che può determinarsi con l’arrivo nella propria casa del nuovo ospite: un cucciolo, ovvero l’arrivo nella propria quotidianità di un nuovo componente, cane o gatto che sia. Cercheranno di fare chiarezza su tutto ciò che può rappresentare un nuovo arrivo. Nel corso della serata si illustreranno le problematiche sanitarie e comportamentali per trovare un equilibrio nel rapporto con il nuovo componente della famiglia.

l.b.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD APRILE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Aprile 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore