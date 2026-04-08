TedxDomodossola 2026 svela i sette speaker

Il conto alla rovescia è iniziato: TedxDomodossola 2026 apre le porte all’innovazione, alla creatività e alla riflessione. Domenica 24 maggio, alle 16, l’Auditorium Bertamini del Collegio Mellerio Rosmini ospiterà una nuova edizione di un evento unico nel cuore delle Alpi, dove le idee non conoscono confini e il pensiero creativo diventa motore di cambiamento.

Nato dalle cinque edizioni di Tedx Alberghiero Rosmini Youth, la prima conferenza Tedx mai organizzata da un istituto professionale in Italia, TedxDomodossola amplia oggi il suo respiro: un progetto che guarda oltre la scuola, verso comunità e territorio, trasformando la frontiera in luogo di scambio, contaminazione e possibilità. Il tema scelto per questa edizione è “Il mondo da fare”, un manifesto di responsabilità e coraggio che invita a immaginare, innovare, progettare e ricucire ciò che è rotto, costruendo ponti e comunità.

Sul palco si alterneranno sette speaker provenienti da mondi diversi, ognuno con una storia e una visione del futuro. Marta Avesani, consulente internazionale per la sostenibilità e presidente di EconGood Italy, racconterà come cittadini e imprese possano diventare costruttori di futuri desiderabili, applicando principi di sostenibilità integrale e bene comune. Con lei, Gianni Bretto, architetto e fondatore della Société Scientifique Internationale pour l’étude de la Pierre Sèche, proporrà un’interpretazione radicale dell’architettura: il territorio come palinsesto, dove recupero e trasformazione danno senso, luce e futuro a ciò che già esiste.

Chiara Colombo, pedagogista e garante dei diritti dei minori del Comune di Verbania, metterà al centro le nuove generazioni, ricordando che bambini e ragazzi non sono solo il futuro, ma già oggi soggetti attivi nella costruzione del mondo. Enrico Dandolo, imprenditore e consulente con una lunga esperienza al fianco di Gualtiero Marchesi, parlerà di come le scelte di oggi possano creare le condizioni per un domani più consapevole e creativo.

La cura, intesa come responsabilità verso gli altri, sarà al centro dell’intervento di Ambra Ferrari, coach e presidente dell’Opera Pia Domenico Uccelli di Cannobio, che mostrerà come prendersi cura degli anziani significhi sostenere relazioni e dignità, a beneficio di tutta la comunità. In un’epoca sempre più dominata dalla tecnologia, Emanuela Geracà, esperta di coaching e life coaching, proporrà un nuovo Umanesimo 4.0, mostrando come l’Intelligenza Artificiale possa liberare tempo e risorse, permettendo all’essere umano di concentrarsi su scelte consapevoli, senso e relazioni. Infine, la musica guiderà lo spettatore verso il sogno e la creatività con Michele Gori, flautista jazz di fama internazionale, che esplorerà il legame tra sogno lucido, musica e progettazione del futuro.

Come in ogni Tedx, la parola chiave sarà ispirazione: ogni intervento sarà un invito a guardare oltre ciò che sembra già dato, a trasformare idee in azioni concrete e a partecipare attivamente alla costruzione del mondo che vogliamo abitare. Al termine dei talk, l’AperiTedx realizzato dagli studenti dell’Istituto Alberghiero Mellerio Rosmini offrirà un’occasione di confronto e condivisione, tra entusiasmo giovanile e riflessione adulta.

Per chi cerca nuovi punti di vista, TedxDomodossola 2026 sarà un’esperienza da non perdere: sette speaker, sette visioni del futuro e un messaggio chiaro e semplice, ma potente: il mondo non è solo ciò che abitiamo oggi, ma anche quello che possiamo ancora costruire insieme. Info e prenotazioni: www.tedxdomodossola.it