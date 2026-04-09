Addio a Serafino Balagna, storico militante del Pd

Cordoglio in Ossola, e in particolare in Valle Anzasca, per la scomparsa all’età di 76 anni di Serafino Balagna, conosciuto dagli amici come Finetto.

Figura nota per il suo impegno nella vita politica locale, era stato consigliere comunale a Calasca e assessore della Comunità Montana Monte Rosa dal 1998 al 2009. Militante del Partito Democratico, ha rappresentato per anni un punto di riferimento sul territorio.

A ricordarlo è il segretario del circolo del Partito Democratico di Domodossola, Antonio Leopardi: "Nel febbraio 2008 lui c’era al primo direttivo del circolo di Domodossola, così come è sempre stato presente per dare una mano alla Festa dell’Unità. E ha continuato a esserci finché la salute glielo ha consentito".

Anche l’ex sindaco di Vanzone e già presidente della Comunità Montana Monte Rosa, Claudio Sonzogni, si stringe ai familiari: "È stato un validissimo assessore – dice Sonzogni – capace di trasformare i problemi in opportunità".

A sottolineare il suo impegno in Valle Anzasca è anche Gianfranco Rainelli, ex sindaco di Ceppomorelli: "Balagna si è impegnato in particolare nella realizzazione del percorso 'La via del pane' e nel recupero della caldaia a cippato di Vanzone".

Rainelli ricorda anche un episodio personale: "Siamo saliti insieme sulla vetta dello Strahlhorn, a 4.180 metri, e io gli avevo fatto da guida. Era stato felicissimo e, quando ci incontravamo, ricordava spesso quell’escursione".