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Viabilità e trasporti | 07 aprile 2026, 18:29

Anche i Comuni lombardi critici per i continui disagi sulla linea Milano-Domodossola

Dopo Arona, anche Sesto Calende, Vergiate, Somma Lombardo, Casorate Sempione, Angera, Taino, Ispra, Mercallo e Castelletto Sopra Ticino chiedono un incontro con Trenord, Rfi e Trenitalia

Anche i Comuni lombardi critici per i continui disagi sulla linea Milano-Domodossola

Troppi problemi sulla linea Domodossola-Milano e ora pure i comuni lombardi si schierano  per chiedere interventi.

L’iniziativa parte dal Comune di Sesto Calende che ha chiamato a raccolta il territorio per invitare Trenord, Rfi e Trenitalia a migliorare il dialogo e il coordinamento migliore soprattutto con l’arrivo dell’estate e dei turisti. Una iniziativa alla quale si sono aggiunti i Comuni di Vergiate, Somma Lombardo, Casorate Sempione, Angera, Taino, Ispra, Mercallo e Castelletto Sopra Ticino.

Il documento sottolinea  la necessità di rafforzare il coordinamento tra i gestori della ferrovia e gli enti locali, garantendo informazioni più puntuali agli utenti. Da qui la richiesta di un tavolo tecnico e l’integrazione di questa istanza a quella avanzata dal Comune di Arona.

Tra interruzioni della linea e i disservizi il lungo  calvario di pendolari, studenti e turisti  non sembra finire. All’origine della protesta i lavori alle infrastrutture e gli interventi di manutenzione che causano rallentamenti e frequenti interruzioni della circolazione.

E’ infatti di pochi giorni fa la richiesta del primo cittadino di Arona, Alberto Gusmeroli, agli amministratori delegati di Rfi, Trenitalia, Trenord per un incontro onde intervenire  per le frequenti soppressioni e modifiche dei treni non adeguatamente comunicate, nonché le carenze nei sistemi informativi e una gestione insufficiente dei servizi sostitutivi.

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