Cinema Corso: una settimana di grande cinema tra avventura, emozioni e storie indimenticabili

Questa settimana il Cinema Corso propone una programmazione ricca e variegata, capace di coinvolgere pubblici di tutte le età.

Si parte con Super Mario Galaxy – Il Film, un’avventura spettacolare e divertente che porta Mario e i suoi amici nello spazio, tra mondi sorprendenti e missioni galattiche.

Per chi ama le storie intense e cariche di emozione, The Drama – Un segreto è per sempre racconta la crisi di una coppia alla vigilia del matrimonio, tra verità nascoste e sentimenti messi alla prova.

Infine, A Cena con il Dittatore ci conduce nella Spagna del 1939, in un clima di tensione e resistenza, dove una cena ufficiale diventa l’occasione per tentare una fuga rischiosa.

Tre film diversi per genere e atmosfera, uniti dalla capacità di emozionare e far riflettere, da vivere insieme sul grande schermo.

SUPER MARIO GALAXY – IL FILM

Mario e i suoi amici tornano per una nuova avventura… questa volta nello spazio! Tra pianeti incredibili e una minaccia galattica, dovranno unire le forze per salvare l’universo. Azione, divertimento e magia in un viaggio fuori dal mondo!

Proiezioni:

Gio. 9 aprile – 20.30

Ven. 10 aprile – 15.30

Sab. 11 aprile – 15.30

Dom. 12 aprile – 17.30

Lun. 13 aprile – 17.30



THE DRAMA – Un segreto è per sempre

Alla vigilia del matrimonio, una coppia perfetta viene travolta da un segreto inaspettato. Tra dubbi e verità nascoste, tutto ciò che credevano sull’amore inizia a crollare. Un racconto intenso tra emozione, ironia e fragilità.

Proiezioni:

Ven. 10 aprile – 17.30

Sab. 11 aprile – 20.30

Dom. 12 aprile – 20.30

A CENA CON IL DITTATORE

Spagna, 1939. Durante una cena per celebrare il regime di Franco, un gruppo di cuochi prigionieri coglie l’occasione per tentare la fuga. Tra tensioni, paura e resistenza, la cucina diventa il cuore di un pericoloso gioco tra vita e morte. Un film intenso tra storia, suspense e coraggio.

Proiezioni:

Gio. 9 aprile – 17.30

Ven. 10 aprile – 20.30

Sab. 11 aprile – 17.30

Dom. 12 aprile – 15.30

Lun. 13 aprile – 20.30