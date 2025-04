Anche l’ equipaggio ossolano composto da Davide Caffoni Lello Natoli sarà protagonista al Rally di Alba valido per il campionato CRZ e per il campionato italiano. Il rally è in programma dal 11 al 13 aprile.

La coppia ossolana sarà in gara con una Skoda Fabia rally 2 . ‘’Si tratta di una competizione su strade molto tecniche ma belle e vedrà in gara piloti fortissimi. Noi vogliamo divertirci e cercare di fare del nostro meglio’’ dicono Caffoni e Natoli.