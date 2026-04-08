Matematica moderna: a Domodossola quarto appuntamento della rassegna 'Tra scuola e scienza'

Venerdì 10 aprile alle ore 17.30, la rassegna propone una conferenza dedicata alla matematica moderna, con il titolo “Matematica moderna: problemi reali e applicazioni scientifiche”. L’incontro mostrerà come la ricerca matematica affronti problemi concreti, dai modelli scientifici alle applicazioni tecnologiche, e quale ruolo abbia nel comprendere e risolvere sfide quotidiane e scientifiche.

A condurre la conferenza sarà Marcarorore Krake ori, docente di Analisi Matematica al Politecnico di Milano, che presenterà esempi concreti di ricerca e spiegherà i metodi utilizzati dai matematici per affrontare problemi complessi. L’incontro è pensato per studenti, docenti e cittadini interessati a capire come la matematica sia strumento di innovazione e conoscenza. La conferenza si terrà presso la sala Falcioni a Domodossola.