Primavera di eventi sulla Vigezzina: esperienze uniche tra arte, gusto e musica

Una primavera all’insegna del viaggio lento, tra natura, cultura e sapori. Con partenza da Domodossola, la Ferrovia Vigezzina-Centovalli propone quattro appuntamenti speciali dal 26 aprile al 27 giugno, trasformando uno dei percorsi ferroviari più panoramici d’Italia in un’esperienza immersiva a tutto tondo.

Il collegamento internazionale tra Domodossola e Locarno, lungo quasi due ore di viaggio, attraversa la Val d’Ossola e le Centovalli regalando scorci unici tra boschi, ponti e vallate alpine. Un itinerario che nel 2023 ha celebrato il suo primo secolo di vita e che continua ad attrarre viaggiatori da tutto il mondo.

Ad aprire il calendario, domenica 26 aprile, sarà “Arti in viaggio”, uno spettacolo itinerante che trasformerà il treno in un vero palcoscenico tra danza, musica e parole, ispirate anche ai testi di Benito Mazzi.

Il 10 maggio spazio ai sapori con “Cantine a bordo”, evento enogastronomico dedicato ai vini del territorio in collaborazione con il Consorzio di Tutela Nebbioli Alto Piemonte, per un viaggio tra degustazioni e prodotti locali.

Il 24 maggio sarà la volta del “Mirabilis Express”, un’esperienza sensoriale dedicata alla storia dell’Acqua di Colonia, nata proprio in Val Vigezzo grazie a Giovanni Paolo Feminis e Giovanni Maria Farina. Il percorso unirà viaggio in treno, laboratorio olfattivo e visite culturali a Santa Maria Maggiore.

Gran finale sabato 27 giugno con “Soundtracks”, il viaggio musicale in collaborazione con Jazz Ascona: un’esperienza a ritmo di jazz a bordo dei vagoni storici, tra le suggestioni delle Centovalli e un aperitivo in musica.

Tra le proposte da non perdere anche il “Lago Maggiore Express”, itinerario combinato treno e battello che crea un affascinante percorso ad anello tra Italia e Svizzera, toccando borghi e panorami del Lago Maggiore.