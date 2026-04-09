'Ossola Trail 2026': a Mergozzo serata sulla resilienza con Giovanni Storti e altri importanti ospiti

Manca poco alla 18esima edizione di Ossola Trail, in programma il 19 aprile a Mergozzo, e l’evento di quest’anno si presenta con diverse novità, sia per gli atleti sia per il pubblico. La grande novità è la serata speciale di sabato 18 aprile, alle ore 19, nel Chiostro della Chiesa Madre di Santa Maria Assunta, dedicata al tema della resilienza. L’incontro vedrà la partecipazione di ospiti di rilievo: Giovanni Storti, del trio Aldo, Giovanni e Giacomo e attento alle tematiche ambientali; Franco Collé, vincitore di quattro edizioni del Tor Des Geants e prossimo protagonista del Tor Des Glaciers; Patrick De Lorenzi, atleta endurance e videomaker; e Luca Vismara, PhD in Medicina e Terapia Sperimentale presso l’Università di Torino.

La serata sarà anche l’occasione per una raccolta fondi a favore di Manima Odv, organizzazione fondata da Giovanni Storti e Luca Vismara che promuove la cultura della cura attraverso interventi osteopatici rivolti a bambini prematuri o con disabilità, con l’obiettivo di rendere la cura accessibile e sostenere le fragilità nelle comunità più bisognose.

Per quanto riguarda la competizione, Ossola Trail 2026 presenta tre percorsi pensati per soddisfare tutti i livelli di preparazione: l’Ossola Sky, 28 km con 1.900 m di dislivello positivo; l’Ossola Trail, 20 km con 1.300 m D+; e la novità Ossola Speed, 10 km con 700 m D+. Grazie all’inserimento delle due distanze più lunghe nel Circuito UTMB Index, gli atleti potranno accumulare punteggi utili per partecipare alle competizioni Utmb, aumentando l’attrattiva della gara per i corridori più esperti.

Un’altra novità di questa edizione è proprio la 10 km Ossola Speed, pensata per chi desidera vivere l’esperienza del trail senza affrontare distanze estreme, aprendo l’evento anche a principianti e appassionati di sport all’aria aperta.

Il weekend del 18 e 19 aprile sarà quindi un mix di sport, cultura e solidarietà, con la possibilità di partecipare a momenti di approfondimento come la serata del 18, ma anche di godere dei paesaggi e della natura del territorio ossolano durante la gara. Le iscrizioni stanno procedendo rapidamente, segno di grande interesse per l’evento e delle buone premesse per un’edizione da record.

Per tutte le informazioni su percorsi, programma e iscrizioni è possibile consultare il sito ufficiale: www.ossolatrail.com. La segreteria organizzativa può essere contattata tramite Ivo Casorati al 3396076523 o via email a ivocasorati@gmail.com.