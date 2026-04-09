Nasce a Torino la rete delle Green Communities: protagonista anche il Vco con le Valli dell’Ossola

C’è anche il Verbano Cusio Ossola tra i territori protagonisti della nuova rete nazionale delle Green Communities, presentata ufficialmente a Torino. Un progetto che riunisce 45 realtà locali italiane impegnate a costruire modelli di sviluppo sostenibile per affrontare le grandi sfide del presente: crisi climatica, energetica e demografica.

Tra queste, spicca la Green Community delle Valli dell’Ossola, sostenuta dalla Regione Piemonte nell’ambito delle strategie territoriali finanziate con fondi Pnrr e risorse regionali. Un segnale importante per un territorio montano che punta a valorizzare le proprie risorse naturali e rafforzare il legame tra comunità locali, ambiente ed economia.

La rete “Siamo Green Communities” nasce con l’obiettivo di favorire lo scambio di esperienze tra enti locali – Comuni, Unioni montane e Comunità montane – e costruire azioni condivise in grado di generare sviluppo sostenibile. Un ruolo chiave è svolto da Uncem, che ha promosso l’iniziativa insieme a realtà come Fondazione Symbola, Legambiente e altri partner nazionali.

Guardando al futuro, oltre la scadenza del Pnrr, la rete punta a coinvolgere imprese, scuole, università e multiutility per rafforzare strategie territoriali basate su energie rinnovabili, servizi ecosistemici e valorizzazione delle risorse locali, come acqua e foreste.

"Le Green Communities sono la risposta concreta alle crisi che colpiscono prima i territori montani", ha sottolineato il presidente Uncem, Marco Bussone, evidenziando la necessità di costruire nuovi rapporti tra aree montane e urbane e di riconoscere il valore dei servizi ambientali offerti dalle montagne.