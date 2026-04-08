'Sustainevents', la primavera della sostenibilità tra laghi e montagne

Con l’arrivo della primavera, Alto Piemonte, Varese e Canton Ticino diventano un laboratorio diffuso di turismo sostenibile valorizzato grazie al progetto Sustainevents. La stagione esplode di profumi e colori: acque cristalline, vallate alpine e borghi da sogno diventano il palcoscenico ideale per sport, esperienze all’aperto, itinerari slow e cultura, offrendo attività capaci di generare un impatto positivo su ambiente e comunità locali.

Fioriture e itinerari da scoprire

Con l’arrivo della primavera, l’Alto Piemonte si colora di azalee, camelie e rododendri, trasformandosi in un vero spettacolo naturale. Tra gli eventi più attesi c’è la Festa delle Bulbose, che fino al 20 aprile 2026 regala panorami floreali unici sulle sponde del Lago Maggiore, nei Giardini Botanici di Villa Taranto. All’interno dei giardini, l’esperienza si arricchisce con “The Wellness Garden”, dove percorsi sensoriali, collezioni botaniche e attività culturali offrono un’occasione di rigenerazione per corpo e mente. La stagione 2026 celebra il legame tra natura e benessere, con aree relax immerse in profumi, colori e suoni naturali.

Tra itinerari green e borghi suggestivi come Orta San Giulio e Legro, celebre per i suoi murales, si può vivere un turismo lento che fonde armoniosamente natura e cultura. Anche la Valle Vigezzo, conosciuta come la “Valle dei Pittori”, offre paesaggi ricchi di arte e tradizione, perfetti per esperienze immersive e rigeneranti.

Natura, avventura e benessere

L’Alto Piemonte offre esperienze pensate per il benessere e il contatto con la natura: percorsi sensoriali, yoga all’aperto, parchi e itinerari panoramici come il Vergante Sass del Pizz, con punti di vista sospesi sul Lago Maggiore. Montagne, laghi e borghi storici creano un ambiente ideale per famiglie, coppie o amici, invitando a rallentare, respirare e vivere emozioni autentiche tra sport, paesaggi e attività culturali.

In tema green, torna l'Expo della Sostenibilità, alla sua quarta edizione, dal 17 aprile al 30 maggio 2026 in 12 città tra cui Biella, Novara, Verbania e Vercelli. L’evento promuove un cambiamento culturale orientato a un futuro sostenibile, evidenziando come la tutela dell’ambiente costituisca una sfida collettiva che richiede azioni condivise. Nasce per affrontare in modo innovativo e collaborativo le tematiche ambientali, sociali ed economiche.

Un invito a vivere la biodiversità arriva anche dal Festival della Natura, che celebra 10 anni dal 20 al 25 maggio 2026 in tutta la Svizzera. Dal lavoro condiviso per un’agricoltura consapevole a Gudo, agli spettacoli itineranti di musica e poesia a Bellinzona, il festival permette di osservare animali selvatici, partecipare a passeggiate botaniche e scoprire riserve uniche, coinvolgendo persone di tutte le età nel contatto diretto con la natura.

Cultura e musica in natura

All’insegna della musica torna il suggestivo Sun Valley Festival, evento open air in programma dal 22 al 24 maggio 2026 all’Area al Boschetto di Malvaglia, nel cuore del Ticino. Tre giorni di concerti con artisti nazionali e internazionali, spettacoli e attività a 360°, immersi nella natura, con area camping a pochi passi e accesso gratuito alla Food Zone, per un’esperienza di musica e condivisione.

Attività sull’acqua

Le acque cristalline dei laghi dell’Alto Piemonte offrono un modo unico di vivere la natura, tra attività sull’acqua come kayak, canoa e passeggiate lungo rive panoramiche. Dal Lago Maggiore al Lago d’Orta fino al Lago di Mergozzo, si ammirano borghi e isole suggestive come le Isole Borromee e l’Isola di San Giulio. Itinerari slow come la Via delle Genti, da Cannobio a Cannero, con ritorno in mini-crociera, o il percorso Mergozzo–Montorfano, uniscono acqua, storia e paesaggio in esperienze immersive tra relax e scoperta.

Sport e outdoor: la natura in movimento

Con l’arrivo della primavera, l’Alto Piemonte diventa una palestra a cielo aperto, con attività outdoor tra natura, sport e cultura per tutti i livelli. Tra gli eventi in programma EcoRun Varese (25-26 aprile 2026), con corse cronometrate e camminate tra paesaggi naturali e architettonici. Gli amanti del trekking possono esplorare itinerari panoramici come la Linea Cadorna, da Piancavallo a Monte Morissolo, che unisce storia e panorami sul Lago Maggiore, mentre per la bici l’Anello Azzurro del Lago d’Orta e la Ciclovia del Toce offrono percorsi immersi nella natura e nelle fioriture stagionali. Il calendario include anche appuntamenti sportivi come la Vibram Trail Mottarone (2-3 maggio 2026), oltre a esperienze più adrenaliniche tra downhill, zipline e percorsi avventura.

L’Alto Piemonte – che unisce Biella, Novara, Verbano Cusio Ossola e Vercelli – insieme al Varesotto e al Canton Ticino, è una tela viva dove la primavera dipinge emozioni tra acqua, terra e cielo. Grazie a Sustainevents - progetto promosso dalla Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte e finanziato nell’ambito del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg VI-A Italia Svizzera 2021-2027 - il territorio conferma il suo ruolo di laboratorio d’eccellenza per un turismo sostenibile, capace di unire natura, cultura e innovazione, offrendo esperienze che coinvolgono tutti i sensi tra sport, relax e scoperta.

Per valorizzare queste potenzialità, Sustainevents propone infine un percorso formativo dedicato al settore degli eventi turistici, culturali e sportivi, chiamato a confrontarsi quotidianamente con le sfide della crisi climatica e della transizione ecologica. Il ciclo di incontri favorisce la creazione di una rete di soggetti aderenti alle buone pratiche per progettare eventi sostenibili.