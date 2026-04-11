Cercasi disperatamente punti per il Vogogna a Dormelletto

Si torna in campo dopo la Pasqua con la 28a giornata di Prima Categoria. Che prevede: Virtus Villadossola-Esio Verbania; Agrano- Bagnella; Dormelletto Comignago-Vogogna; Varzese- Carpignano; Omegna Calcio-Cameri; Feriolo-Quaronese; Momo- Romagnano; Cannobiese-Sizzano.

Un campionato ancora incerto sul fondo dove diverse squadre sperano di evitare i pareggi. Derby col Bagnella per l’Agrano che è a 4 punti dell’Esio, 9 dal Vogogna, addirittura 19 dalla Quaronese. L’Esio viaggia verso Villadossola dove al ‘Poscio’ affronterà una Virtus che deve tener banco per non uscire dalla zona play off.

Delicatissima la partita del Vogogna a Dormelletto, contro una delle sorprese del campionato vista la buona posizione di classifica che l’ha messa sull’uscio degli spareggi. Ossolani che hanno 3 partite per risucchiare punti a Quaronese e Romagnano. Anche il Romagnano ha una trasferta ostica, in casa del Momo mentre il Sizzano, ancora non fuori dai guai, va a far visita ad un Cannobio che non corre rischi di classifica.

Quaronese che visita il terreno della capolista Feriolo, che non regala nulla a nessuno. Gioca in casa la Varzese che deve fare punti tranquillità. Riceverà il Carpignano, che ha fatto un buon girone di ritorno portandosi ad una quota di classifica soddisfacente.

L’Omegna affronta in trasferta il Cameri. I rossoneri possono ancora inserirsi nel quartetto degli spareggi per la promozione, i novaresi godono di un discreto numero di punti e non rischiano di essere risucchiati sul fondo.