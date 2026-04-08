Juventus Domo, si lotta per il secondo posto

La stagione volge ormai al termine, ma l'intensità non accenna a diminuire. È stata un'annata lunga e logorante, eppure la Juve Domo è ancora lì, nel pieno della mischia, a lottare con le unghie e con i denti per blindare il secondo posto. Sebbene la capolista Casale 1909 sembri ormai aver preso il largo verso il traguardo finale, alle sue spalle infuria una vera e propria bagarre: la classifica è cortissima e ogni passo falso potrebbe costare caro.

Il calendario mette ora i granata davanti a un bivio decisivo. Nelle ultime quattro sfide di campionato che seguiranno la sosta, il percorso prevede un equilibrio perfetto: due battaglie lontano dalle mura amiche e due scontri diretti in casa. Per consolidare la seconda piazza del podio non basterà solo il talento; serviranno una concentrazione ferocissima, una determinazione fuori dal comune e, soprattutto, la piena consapevolezza dei propri mezzi. È il momento di dimostrare la maturità raggiunta dal gruppo.

Vittoria al fotofinish contro Lupetti Bianchi grazie a bomber Cerutti

La Juventus Domo c’è. Dopo la vittoria per 1-0 contro la Lupetti Bianchi Trino con un gol del solito Cerutti al fotofinish, la squadra dà conferma al momento positivo e si conferma alle spalle delle prime della classe. Una partita tirata, combattuta che gli uomini di Nino Michael hanno portato a casa al termine dell’ultima azione finalizzata proprio da Cerutti, bomber implacabile che si conferma capocannoniere. Una vittoria che dà punti e sicurezze alla squadra ed entusiasma i tifosi.

Si combatte per il secondo posto dopo il pareggio contro la capolista Casale e l’ultima vittoria

Questi campionati di Promozione si confermano davvero interessanti, ci sono delle grosse individualità e i tifosi si appassionano come per le partite ad alto livello. Certamente il professionismo è ancora un altro livello per interesse, seguito e scommesse con i diversi app e siti che danno la possibilità di giocare come ad esempio Odds Scanner Italia. Vittoria, dicevamo, per i Nostri nell’ultima gara. Dopo questi tre punti la classifica sorride alla Juventus Domo. Sono 51 i punti, solo uno in meno della Dufour Varallo e Quincinetto Tavagnasco per una battaglia che ha come obiettivo il secondo posto. Lontana (60 punti) la capolista Casale 1909 contro la quale la Juve Domo aveva pareggiato 1-1 dopo una partita spigolosa ripresa anche in questo grazie ad un rigore di Pisanello all’ultimo respiro. È stato un pari importante proprio per confermare i progressi e la consapevolezza della squadra.

Ultime quattro in campionato, due in trasferta e due tra le mura amiche

Il calcio da queste parti è trainante per lo sport della zona. Adesso si entra nel vivo della stagione. Gli ultimi impegni della Juve Domo vedono la squadra chiamata a matches da vincere proprio per mantenere le alte posizioni. Alla ripresa del campionato dopo la pausa pasquale ci sarà la trasferta contro Banchette Colleretto e Gattinara intervallate dalle partite casalinghe a Domodossola contro l’Arona e Gravellona San Pietro, ultimo match di questa stagione. Servirà grande concentrazione e consapevolezza nei proprio mezzi per strappare il secondo posto e buttarsi alle spalle tutte le concorrenti che si confermano squadre di assoluto livello.

Finire in crescendo in questa stagione con lo sguardo al futuro

Il calcio in Piemonte è questione seria e la Juventus Domo è una delle squadre di seconda fascia che ha lasciato un solco nella propria storia che ha visto anche la Serie C. E come tradizione del pallone vuole servirà una squadra competitiva per finire in bellezza questa stagione e preparare già la prossima per sperare in una promozione che darebbe di nuovo lustro a questa società. I tifosi di certo sono di categoria superiore e sognano che la Società possa regalare una campagna acquisti che accresca il livello e la competitività. La squadra sta bene, lotta e dà del filo fa torcere alle dirette concorrenti.

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