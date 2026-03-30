La rinascita dell'AC Milan: dalla crisi alla vittoria del campionato

Per capire lo scudetto del Milan nel 2021/2022 bisogna comprendere che quel campionato è stato il punto d’arrivo di una ricostruzione lenta, piena di errori corretti, scelte impopolari, giocatori cresciuti insieme e una tenuta mentale che, a un certo punto, ha fatto la differenza. Nel calcio contemporaneo dove, oltre a seguire le partite, si confrontano quote e si gioca online facendo attenzione al deposito minimo bookmaker , quella stagione del Milan ha ricordato una cosa più elementare: vince chi riesce a dare continuità a un’idea, anche quando il rumore intorno invita a cambiare direzione ogni due settimane. Il 22 maggio 2022, battendo il Sassuolo 3 a 0, i rossoneri hanno conquistato il 19° scudetto, chiudendo a 86 punti, davanti all’Inter ferma a 84.

La crisi vera non era solo di classifica

Il Milan arrivava da anni in cui la parola “crisi” non era una formula giornalistica, ma una condizione quasi strutturale. Dopo l’ultimo scudetto del 2010/2011, il club aveva attraversato stagioni di instabilità tecnica e societaria, con frequenti cambi in panchina e un’identità che si sfilacciava. Lo scudetto del 2021/2022 assume peso proprio per questo: non nasce da una spesa spropositata o da un colpo di teatro, ma da una ricostruzione progressiva. Stefano Pioli aveva già rimesso ordine nel gruppo, riportando il Milan in Champions League nella stagione precedente; nel 2021/2022 quel lavoro è diventato maturità competitiva.

Pioli e il valore di una squadra riconoscibile

Una delle ragioni decisive del titolo sta nella riconoscibilità del Milan. Pioli non costruì una squadra perfetta, che nel calcio vero non esiste, ma una squadra leggibile da sé stessa. Pressione alta quando possibile, recupero rapido del pallone, catene laterali molto attive, ricerca della profondità con Rafael Leão e una struttura difensiva diventata via via più affidabile.

Leão, Giroud e i gol che pesavano di più

Nella stagione dello scudetto, Rafael Leão e Olivier Giroud hanno chiuso da migliori marcatori rossoneri con 11 gol a testa in Serie A, come ricorda il club nelle statistiche ufficiali. Ma fermarsi al totale sarebbe riduttivo. Leão è stato premiato come MVP del campionato 2021/2022 e il Milan sottolinea anche un altro dato rivelatore: 98 dribbling riusciti, più di chiunque altro nella Serie A di quella stagione. Tradotto dal linguaggio statistico a quello del campo, significa una cosa precisa: era il giocatore che rompeva le partite. Giroud, invece, ha dato peso specifico ai momenti. Nel match scudetto contro il Sassuolo ha segnato due volte; nel derby di ritorno del 5 febbraio 2022, vinto 2 a 1 in rimonta contro l’Inter, ha firmato entrambe le reti che hanno rimesso il Milan dentro la corsa.

La difesa e Maignan, cioè il lato meno spettacolare del titolo

Ogni squadra che vince uno scudetto ha un reparto che finisce per rappresentarne il carattere. Nel Milan del 2021/2022 quel reparto è stato spesso la fase difensiva, con Mike Maignan come figura centrale. Al posto di Gianluigi Donnarumma arrivò un portiere già pronto, e la sua stagione dimostrò una cosa che il calcio tende a nascondere finché può: la leadership può essere sobria eppure decisiva. Il Milan chiuse il campionato con appena 31 gol subiti, la miglior difesa della Serie A insieme al Napoli secondo la classifica finale, e costruì molte delle proprie vittorie proprio su questa compattezza. In primavera, quando la corsa al titolo si fece stretta e nervosa, i rossoneri non produssero sempre valanghe di occasioni, ma concessero poco e restarono in piedi.

Il derby, Bologna e il tratto nervoso del finale

Ogni campionato vinto ha una geografia emotiva. Nel caso del Milan, il derby di febbraio fu un tornante decisivo perché mutò il clima psicologico della lotta con l’Inter. Ma la volata finale ebbe un’altra natura. Dopo i pareggi a reti bianche contro Bologna e Torino, il Milan sembrò sul punto di sprecare un vantaggio prezioso. A quel punto il campionato si strinse in una serie di partite in cui bisognava fare meno rumore e più punti.

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