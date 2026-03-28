Il Vogogna si gioca contro l'Agrano le sue ultime possibilità

Questo il programma della domenica calcistica di Prima Categoria: Bagnella-Feriolo; Esio Verbania-Momo; Quaronese-Cameri; Vogogna-Agrano; Carpignano-Cannobiese; Romagnano-Dormelletto Comignago; Omegna -Varzese; Sizzano-Virtus Villadossola.

Spicca Bagnella-Feriolo, pur se l’undici di Pissardo ha già messo in tasca la vittoria di campionato con largo anticipo. Saranno comunque 90’ combattuti, poiché il Bagnella non vorrà farsi scappare l’occasione di mettere sotto la capolista. Entrambe stanno bene di forma e sarà una bella partita. Le altre big della zona play off giocano fuori casa. Il Villa viaggia verso Sizzano, con i novaresi assetati di punti salvezza. Dopo l’inatteso ko in casa domenica scorsa, però gli ossolani non possono perdere altri punti.

Dormelletto che va a Romagnano, contro un’altra squadra che naviga sul fondo. Lacuali che però hanno confermato d’essere una squadra solida che concede poco o nulla.

Sfida delicata anche per il Momo che giocherà in casa dell’Esio. Obiettivi opposti, quindi partita da seguire.

Cameri che invece cerca punti salvezza a Quarona, con i sesiani che non sono ancora del tutto tranquilli. Così come la Varzese, che scenderà al ’Liberazione’ contro i rossoneri che ambiscono a farsi largo nella zona promozione. Carpignano e Cannobiese saranno di fronte in una partita da fine stagione e con una classifica ormai consolidata.

Infine il Vogogna riceva l’Agrano. Insieme hanno raggiunto 32 punti, la metà di quelli che vanta il Feriolo. Vincere per gli Ossolani significherebbe avvicinare Romagnano e Cameri, per i cusiani sperare di agganciare l’Esio.