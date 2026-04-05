Quattro turni alla fine con la Juventus Domo che cerca il secondo posto

La vittoria del Casale nel recupero dell’altra sera a Verbania contro il Piedimulera (2-0) permette ai neri di allungare a 8 punti il distacco sulle inseguitrici Dufour Varallo e Quincinetto Tavagnasco, entrambe appaiate a 52 punti. Campionato ormai ‘segnato’ della vittoria della forte compagine casalese (anche se manca la matematica certezza), che con i gol di Spriano e Simone ha liquidato anche la formazione ossolana.

Terza è la Juventus Domo a 51 punti, ma l’obiettivo dei granata resta il secondo posto. Ossolani che avranno due partite fuori casa e due interne: ospiti di Banchette Colleretto e Gattinara, contro Arona e Gravellona al ‘Curotti’.

Le altre due ossolane sono invece alle prese con la lotta salvezza. L’Ornavassese (29 punti) è un gradino sopra la zona play out. Giocherá in casa dell’Orizzonti Canavese e del Gravellona, in Ossola contro Union Novara e Piedimulera.

Proprio il Piedimulera (20 punti) ripartirà dal confronto interno con l’Ivrea, poi scenderà nel biellese contro il Ceversama, quindi in casa col Quincitava e infine lo scontro con l’Ornavassese.

Il Gravellona San Pietro (6 punti) ormai retrocesso chiuderà l'annata contro l'Ornavassese, poi giocheràa Varallo, quindi contro la Virtus Vercelkli in casa e chiuderà al Curotti di Domodossola.

Veniamo alle novaresi Arona e Union Novara. L’Arona (40 punti) avrà due turni in casa contro Virtus Vercelli e Lupetti Trino , quindi in trasferta a Domodossola e contro il Banchette Colleretto.

La Union (28 punti) sfiderà Quincitava e Dufour Varallo in casa e in trasferta Ornavassese e Virtus Vercelli.