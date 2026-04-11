Ornavassese assetata di punti, ma il Gravellona venderá cara la pelle

La 27a giornata di Promozione offre questo programma:

Orizzonti Canavese-Ce.Ver.Sa.Ma. Biella; Gattinara-Dufour Varallo; Piedimulera-Ivrea; Banchette Colleretto-Juventus Domo; Città di Casale-Lupetti Bianchi Trino; Gravellona San Pietro-Ornavassese; Union Novara-Quincinetto Tavagnasco; Arona- Virtus Vercelli.

Vitale far punti per l’Ornavassese, che si sposa di pochi chilometri per giocare nello stadio del Gravellona San Pietro. Tocensi ormai rassegnati, ma che in campo non si inchinano a nessuno e vendono cara la pella. Ovvio che siano i neri ad avere più bisogno di punti vista la situazione di classifica dei padroni di casa. La squadra di Fusè non più perdere colpi in queste ultime 4 gare.

Juventus Domo che viaggia verso il torinese. Giocherà contro il Banchette Colleretto che pure non è ancora salvo. All’andata finì in scorpacciata: 8 a 3 per gli ossolani.

L’altra squadra dell’Ossola, il Piedimulera, si appresta a ricevere l’Ivrea, che annusa l’aria dei play off. Gialloblù che non hanno alternative se non vincere anche per confermare il bel successo colto nel recupero in casa dell'Orizzonti Canavese (per 3 a 1, con le reti di Cabrini, Inguscio e Vadalà) che hanno permesos di accorciare le distanze da Caversama, Virtus Vercekli e Union Novara.

Le due novaresi giocano in casa. La Union riceve il Quincitava , brutto cliente che sta insidiando il terzo posto al Varallo. L’Arona affronta la Virtus Vercelli e non può permettersi di non vincere se vuol sperare di agganciare l’Ivrea ultima del quartetto play off.