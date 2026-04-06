Prima Categoria, bagarre sul fondo per evitare gli spareggi

A 270 minuti dalla fine del campionato, la Prima Categoria tiene in vita i 'giochi' sul fondo classifica.

Sancita da tempo la vittoria del Feriolo che ha viaggiato alla media di 2,51 punti a partita, restano per ora in gara per i play off Bagnella, Momo, Dormelletto e Virtus Villa, racchiuse tra i 49 e i 46 punti. Con la sola Omegna (43) che potrebbe aspirare ad un posto.

Sul fondo c’è l’Agrano solo a 13 punti, poi un gradino sopra l’Esio a 17, quindi Vogogna 22 e molti staccati Quaronese a 32, Romagnano e Sizzano a 33.

Le ultime giornate per il Romagnano sono la trasferta a Momo e a Verbania contro l’Esio quindi in casa contro il Vogogna.

Il Sizzano va a Cannobio, poi riceve la Varzese e chiude a Cameri.

Per il Vogogna trasferta a Dormelletto, poi il Momo al ‘Bonomini’ e quindi a Romagnano.

L'Esio gioca col Villa, poi contro il Romagnano in casa e quindi sa Cannobio.

In zona play off, il Bagnella ha il derby con l’Agrano, poi il Dormelletto in casa e la trasferta di Momo.

Il Momo se la vede col Romagnano, quindi a Vogogna e infine il Bagnella in casa.

Il Dormelletto accoglie il Vogogna, gioca a Bagnella a finisce in casa con la Quaronese.

Mentre la Virtus Villa avrà due turni casalinghi (Esio e Cannobiese) quindi il derby con la Varzese.