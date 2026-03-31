Pro Vigezzo: un libro che racconta sport ed emozioni

La Pro Vigezzo non è solo una squadra di calcio: è un pezzo di storia della Valle Vigezzo, un filo che lega generazioni di appassionati, giocatori, dirigenti e tifosi. A raccontarlo, da un punto di vista attento e appassionato, ci pensa Danilo Moro con il suo nuovo libro “Una maglia, due colori, una valle”, completamente autoprodotto e autofinanziato.

Il volume ripercorre la storia della squadra dal 1985 a oggi, intrecciando sport, volontariato, senso di appartenenza e passione condivisa. Non si limita a cronache di partite o campionati: il libro restituisce il ritratto di una comunità che attorno alla maglia rossoblù ha saputo trasformare il calcio in un patrimonio affettivo capace di unire generazioni. Gli albori della Pro Vigezzo erano stati raccontati da Benito Mazzi in “Sento che domani vinciamo”, e ora Moro, con la dovuta umilta’, riprende il testimone per colmare un vuoto storico, portando alla luce storie, risultati, interviste e aneddoti dagli anni ’80 fino ai giorni nostri.

Il libro, di grande formato A4 e 190 pagine, è arricchito da un ampio capitolo fotografico e da decine di articoli d’epoca, selezionati con cura per restituire il respiro di una squadra che ha sempre rappresentato molto più dello sport: valori di amicizia, volontà e passione che ancora oggi muovono la Pro Vigezzo.

La presentazione si terrà sabato 25 aprile, alle 17, nella sala polifunzionale di Toceno, con l’autore che dialogherà con Marco De Ambrosis. L’intero ricavato della vendita dei volumi sarà devoluto all’associazione sportiva Gsh Sempione ’82.