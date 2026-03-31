Orgoglio Vogogna mentre la Virtus Villa torna al successo

Portano a casa sei punti le ossolane di Prima Categoria. Il Villa vince a Sizzano, il Vogogna d’orgoglio ribalta lo svantaggio e piega l’Agrano, pareggia al Liberazione la Varzese.

Domenica positiva dunque atre turni dalla fine (era la 27a di campionato). Un buon Vogogna, tutto orgoglio e vivacità, ribalta lo svantaggio che aveva visto l’Agrano, pure all’ultima spiaggia, chiudere il primo tempo in vantaggio per 2 1 a. Al gol di Schirru per gli ossolani, aveva replicato Montani con una doppietta. I biancoverdi, con un piede nel baratro, prima pareggiano e poi ribaltano la partita. Un successo (3-2) che tiene vive le speranze dei play out visto che la Quaronese è a 10 punti, Sizzano e Romagnano a 11.

La Virtus Villa - dop il ko interno di sette giorni prima - capitalizza il successo di Sizzano (2-0) con le reti di Samà e Forni. Due punti risucchiati a Dormelletto e Bagnella e allontanano i biancocelesti dall’Omegna.

Omegna fermato sul pari proprio dalla Varzese (1-1), in una partita molto aperta che dà agli ossolani un punto prezioso per non farsi risucchiare sul fondo.

Detto dell’Omegna, che resta fermo a 3 punti dalla zona play off, veniamo al Feriolo che vince anche a Bagnella. Partita senza storia per la classifica ma il Feriolo non regala nulla e mette un altro timbro sul suo campionato. Cusiani che restano secondi, avvicinati solo dal Momoe dalla Virtus Villa. Infatti cade male il Dormelletto, che capitola (1-5) rivitalizzando un Romagnano non ancora salvo. Un brutto scivolone per la truppa di Ponzio, quasi raggiunta in classifica dal Villa.

E' oro il successo del Cameri a Quarona. Vittoria che vale il doppio per i neroazzuri che inguaiano la Quaronese ora coinvolta nella bagarre del fondo.

Prosegue la marcia del Carpignano, che dopo il successo a Villadossola piega anche la Cannobiese (4-1). Ora la classifica è tranquilla per l’undici di Cibrandi.

L’anticipo di sabato a Domodossola ha invece ‘segnato’ forse definitivamente il futuro dell’Esio che vende cara la pella ma cade davanti al Momo (3-4).

Classifica: Feriolo 68; Bagnella 49; Momo 48; Dormelletto 47; Virtus Villa 46; Omegna 43; Carpignano 40; Cannobiese 37; Varzese, Cameri 34; Romagnano, Sizzano33; quaronese 32; Vogogna 22; Esio 17; Agrano 13.