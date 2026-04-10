Lutto per la scomparsa di Severina Atzori Sulis, storica collaboratrice del Centro Opere Cappuccina

La Cappuccina piange Severina Atzori Sulis. La storica assistente e cuoca dell'ex Casa del Fanciullo del Centro Opere Cappuccina, è morta all'età di 91 anni. Di origini sarde, era giunta in Ossola con il marito e dopo alcuni anni di lavoro in Svizzera aveva iniziato a prestare servizio presso il Centro Opere di padre Michelangelo, dove rimase per vent'anni. Nel periodo estivo era stata anche cuoca al Treno dei Bimbi e governante e cuoca nella casa dei frati di Olgia.

Negli anni in cui prestava servizio erano moltissime le persone che ruotavano intorno alla Cappuccina. Sulis aveva una spiccata capacità organizzativa aveva una gestione ferma e appassionata della cucina, senza però trascurare l'aspetto umano. I funerali si svolgeranno venerdì 10 aprile alle 10.45 nella chiesa della Cappuccina.