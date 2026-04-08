Controlli nel fine settimana di Pasqua: sei patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza

Nel corso del lungo fine settimana pasquale, i carabinieri del comando provinciale di Verbania hanno intensificato le operazioni di controllo sull’intero territorio. In tema di controlli alla circolazione, il bilancio finale è 6 patenti di guida ritirate e altrettante persone denunciate a piede libero.

A Gravellona Toce, i militari hanno controllato un 43enne residente nel Cusio, poi denunciato per rifiuto dell’accertamento, poiché fermato alla guida della propria vettura e mostrando evidenti sintomi legati all’assunzione di alcool, ha rifiutato l’accertamento con etilometro. A Vogogna invece un 57enne è stato sorpreso alla guida del proprio ciclomotore con patente sospesa perché non si era sottoposto alla visita medica di idoneità, inoltre è stato denunciato per guida in stato di ebrezza facendo registrare un tasso alcolico di 1,07 g/l.

Un conducente 44enne è stato controllato a Bèe a bordo della propria auto e a seguito di verifica etilometrica ha fatto registrare un tasso alcolico pari a 1,88 g/l, venendo pertanto deferito per guida in stato di ebrezza. A Casale Corte Cerro poi un 55enne è stato sorpreso alla guida con un tasso alcolico di 1,63 g/l, anche per lui è scattata la denuncia per guida in stato di ebrezza. Un 21enne controllato a Verbania e sottoposto all’accertamento, ha dato esito positivo facendo registrare un tasso alcolico di 1,20 g/l. In Anzola D’Ossola, infine, un 54enne è stato sanzionato amministrativamente poiché sorpreso alla guida facendo registrare un tasso alcolico di 0,77 g/l.