Verbania tra le 100 piazze del progetto “Nova” del M5S: via all’Open Space Technology

C’è anche il Verbano Cusio Ossola tra le cento “piazze” italiane coinvolte nel progetto “Nova – Parola all’Italia”, l’iniziativa lanciata dal Movimento 5 Stelle e dal presidente Giuseppe Conte per costruire il programma politico del futuro attraverso il coinvolgimento diretto dei territori. Il progetto si basa sull’“Open Space Technology” (OST), una metodologia partecipativa che punta a coinvolgere cittadini, attivisti e portatori di interesse nella definizione di proposte concrete. “Si tratta di uno strumento che consente anche a gruppi molto numerosi di auto-organizzare discussioni e produrre contenuti su temi complessi, senza un’agenda predefinita – spiega Imerio Frattini, team leader del VCO –. Applicato alla politica, diventa un vero modello di democrazia partecipativa”.

L’obiettivo è costruire un programma condiviso “dal basso”, raccogliendo le istanze dei territori entro metà maggio, termine fissato a livello nazionale. Nel VCO si sta lavorando all’organizzazione dell’incontro, previsto nel weekend del 16 o 17 maggio, in una location che possa ospitare il maggior numero possibile di partecipanti. Tra i vincoli indicati dal Movimento, anche quello di garantire un’ampia apertura verso l’esterno: almeno il 50% dei partecipanti dovrà essere composto da cittadini non iscritti al M5S. L’invito è rivolto a categorie economiche, associazioni di volontariato, gruppi organizzati e cittadini interessati a contribuire. “Tutti possono partecipare, anche senza uno specifico orientamento politico”, sottolinea Frattini.

Il team organizzativo provinciale è composto, oltre che da Frattini, da Simona Epifani (Baveno), Marina Chiavarelli (Domodossola), Roberto Campana e Danilo Teruggi (Verbania). Nei prossimi giorni saranno distribuite cartoline di invito per la registrazione, a fronte di posti limitati. L’incontro con i giornalisti è stato anche l’occasione per tracciare un bilancio del primo anno di attività del Gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle nel VCO e per annunciare il rinnovo delle cariche. A livello nazionale, i referenti Susy Matrisciano e Sarah Di Sabato hanno nominato Mario Corti nuovo coordinatore provinciale, in sostituzione di Giuseppe Soldano, che ha lasciato l’incarico per motivi lavorativi. Raffaele Russo, già consigliere comunale a Verbania, è stato indicato come vicario.

“Nel primo anno di attività – ha spiegato Corti – siamo riusciti a portare avanti interrogazioni e interpellanze parlamentari e regionali su temi come legalità, sanità, lavoro e ambiente, oltre a sostenere la coalizione alle elezioni comunali di Verbania e promuovere iniziative civiche sul territorio”. Tra i temi affrontati anche questioni di stretta attualità locale, come la tassa sulla salute per i lavoratori frontalieri, e il sostegno a iniziative per la pace e contro i conflitti internazionali. Con il progetto “Nova”, il Movimento 5 Stelle punta ora a rafforzare la partecipazione e il radicamento sul territorio, coinvolgendo direttamente cittadini e realtà locali nella costruzione delle future proposte politiche.