Rifiuti, Fratelli d'Italia Vco: "Polemiche pretestuose, priorità allo sconto Tari per le famiglie in difficoltà"

Fratelli d'Italia VCO interviene nel dibattito seguito all'assemblea dei soci del Consorzio provinciale dei rifiuti, respingendo le critiche avanzate da alcuni esponenti del centrosinistra. Secondo il partito, un eventuale rinvio avrebbe rischiato di compromettere l'applicazione dello sconto Tari destinato alle famiglie con Isee più basso. Di seguito il comunicato integrale.

Ecco il testo del com unicato

Sulla vicenda dell’assemblea dei soci del Consorzio provinciale dei rifiuti, Fratelli d’Italia VCO invita a non perdere di vista ciò che conta davvero per i cittadini. Le polemiche sollevate da parte di esponenti del centrosinistra appaiono pretestuose e rischiano di spostare l’attenzione dai problemi concreti delle famiglie verso tecnicismi e schermaglie politiche.

Che la documentazione dei piani economico-finanziari arrivi a ridosso delle assemblee non è purtroppo una novità di quest’anno, ma una costante con cui i Comuni del territorio fanno i conti da tempo: è un aspetto su cui è giusto intervenire, lavorando tutti insieme per migliorarlo. Allo stesso tempo, il rinvio di una settimana invocato da alcuni non avrebbe cambiato la sostanza dei numeri: il costo complessivo del servizio è determinato secondo un metodo nazionale rigoroso, definito e validato dall’autorità di regolazione nazionale. Resta invece pienamente nelle mani di ciascun Comune la scelta strategica su come articolare le tariffe per i propri cittadini e imprese, che si compie in una fase distinta e successiva.

Rinviare significava invece mettere a rischio un beneficio concreto per le famiglie in difficoltà: lo sconto del 25% sulla tassa rifiuti riconosciuto a chi ha l’ISEE più basso, che è garantito solo emettendo gli avvisi già comprensivi dello sconto entro il 30 giugno. Dunque l’urgenza era data dalla volontà di dare ai Comuni il tempo di farlo.

Inoltre, il piano approvato comporta per la maggior parte dei Comuni una riduzione del costo assegnato, con oneri sostanzialmente invariati, se non leggermente inferiori, per le famiglie e per le imprese. Difficile, dunque, gridare alla prevaricazione a danno dei territori.

"Le famiglie in difficoltà non possono diventare ostaggio di una contesa politica", dichiara Angelo Tandurella, presidente provinciale di Fratelli d’Italia VCO. "C’era una scadenza precisa e un beneficio concreto da garantire: lo sconto sulla tassa rifiuti per chi ha l’ISEE più basso. Rinviare la decisione, quando i numeri non sarebbero comunque cambiati, non avrebbe avuto senso: a rimetterci sarebbero state le persone più fragili".

Angelo Tandurella

Presidente provinciale Fratelli d’Italia – Verbano-Cusio-Ossola