Crevoladossola, il giuramento dà il via al terzo mandato del sindaco Ferroni

Si è tenuto nella serata di ieri, 9 giugno, il primo consiglio comunale di Crevoladossola dopo le elezioni amministrative di fine maggio. Una seduta per lo più formale, durante il quale il neoeletto sindaco Giorgio Ferroni ha pronunciato il giuramento - il terzo della sua carriera amministrativa - e si è ufficialmente insediato il nuovo consiglio comunale. “Nonostante sia ormai un veterano - commenta Ferroni - quello del giuramento è sempre un momento significativo, che porterò sempre con me”. Il primo cittadino si dice soddisfatto anche della sua squadra: “Sono davvero contento. Ho la fortuna di avere un bel gruppo, con tante persone, tra cui anche giovani, che hanno dimostrato una grande voglia di lavorare e di mettersi in gioco per il bene della comunità”.

Nessuna sorpresa per quanto riguarda la giunta che, come già annunciato, è stata confermata rispetto alla precedente amministrazione. Durante il consiglio sono state ufficializzate le deleghe agli assessori: Andrea Cogliandro, vicesindaco con delega ai lavori pubblici; a Paola Broggio le deleghe ad associazioni, istruzione e sport; a Mario Allegri bilancio, viabilità e personale; ad Adriano Rinaldi montagna, decoro urbano, servizi cimiteriali e agricoltura. Sono state inoltre assegnate deleghe specifiche ai consiglieri: arredo urbano e manutenzioni a Vito Paolo Perazzo, rifiuti e politiche giovanili a Davide Protti, commercio e promozione turistica a Mariano Iaria. Il capogruppo di maggioranza è Bebo Merendoni, a cui va anche la delega ai servizi sociali. La maggioranza nella commissione elettorale ha eletto Cogliandro e Merendoni, così come nella commissione giudici popolari. Sono stati infine nominati Merendoni e Protti nella commissione regolamenti e Ferroni e Cogliandro in quella urbanistica. Per il consiglio dell'Unione Montana delle Valli dell'Ossola è stato votato il sindaco Ferroni. Infine, Daniele Facciola è stato nominato capogruppo di minoranza.

Per i primi mesi del nuovo mandato, Ferroni e squadra hanno già un programma preciso: “Abbiamo tanta carne al fuoco - spiega il sindaco -. Innanzitutto, intendiamo portare in consiglio comunale, sicuramente entro luglio, il regolamento per la gestione del nuovo asilo nido, in modo da arrivare nel più breve tempo possibile alla pubblicazione del bando e all’affidamento. Gli altri due obiettivi importanti sono il termine dei lavori di resturo e il conseguente trasferimento della sede municipale a Villa Renzi Cesconi e l’inizio della riqualificazione della Torre Napoleonica, per la quale proprio in queste ore è stato affidato l’appalto”.