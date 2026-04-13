Radar in Ticino: le postazioni programmate per la settimana

La Polizia cantonale, insieme alle polizie comunali, nell’ambito delle attività di prevenzione per la sicurezza stradale, ricorda che l’eccesso di velocità rappresenta una delle principali cause di incidenti, spesso con conseguenze gravi o persino mortali. Si rinnova quindi l’invito a tutti i conducenti a rispettare i limiti di velocità, per salvaguardare la propria sicurezza e quella degli altri utenti della strada. A tal fine, con l’obiettivo di prevenire incidenti, nel corso della settimana 16, dal 13 al 19 aprile, verranno effettuati controlli della velocità mobili e semi-stazionari nelle seguenti località:
Controlli della velocità mobili
Distretto di Bellinzona
Polizia comunale: Claro, Preonzo, Arbedo, Bellinzona, Carasso
Distretto di Locarno
Polizia comunale: Ascona, Locarno, Muralto
Distretto di Lugano
Polizia comunale: Paradiso, Grancia, Gentilino, Taverne, Lamone, Agno, Gravesano, Trevano, Casaccia, Viganello, Sorengo, Villa Luganese, Cadro, Manno, Barbengo
Distretto di Mendrisio
Polizia comunale: Novazzano, Morbio Inferiore, Morbio Superiore, Mendrisio, Chiasso
Controlli della velocità semi-stazionari
Biasca, Coldrerio
Dall’elenco sono esclusi i controlli effettuati con veicoli civetta e quelli eseguiti mediante pistola laser, strumenti che devono essere impiegati unicamente per contrastare infrazioni gravi alla Legge federale sulla circolazione stradale. La misura non riguarda inoltre i controlli sulla rete autostradale, in conformità al parere negativo espresso dall’Ufficio federale delle strade (USTRA).
Si precisa altresì che la sola Polizia cantonale mantiene la facoltà di effettuare, in via straordinaria, controlli non annunciati, al fine di reprimere infrazioni gravi e garantire la sicurezza degli utenti della strada. I controlli preannunciati potrebbero infine non essere svolti per esigenze di servizio o per problemi tecnici.