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Confine | 11 aprile 2026, 11:04

A9 Visp: chiusura del tunnel per lavori di manutenzione

In Vallese previsti interventi in alcune gallerie stradali, con chiudure notturne dell'autostrada a partire dal 13 aprile

Vallese, il tunnel Eyholz verrà chiuso di notte per lavori di manutenzione

Vallese, il tunnel Eyholz verrà chiuso di notte per lavori di manutenzione

In Vallese si procederà alla pulizia e alla manutenzione delle gallerie lungo l’autostrada A9. le autostrade nazionali vengono pulite periodicamente. Nelle prossime settimane, toccherà alle gallerie Eyholz, Visp e Turtmann.

Il tunnel Eyholz verrà chiuso per lavori di manutenzione per 4 notti dal 13/14 al 16/17 aprile, dalle 20:00 alle 5:00. Ciò comporterà la chiusura dell'autostrada A9 tra Visp-Süd e Visp-Ost in direzione Briga. Poi 4 notti  dal 20/21 al 23/24 aprile, dalle 20:00 alle 5:00 tra Visp-Est e Visp-Sud in direzione Gampel

Nella notte tra il 15 e il 16 aprile, l'autostrada A9 tra Visp-Ovest e Visp-Est, in direzione Brig, sarà chiusa per lavori di manutenzione nel tunnel di Visp. Saranno chiuse in entrambe le direzioni anche le rampe di accesso e uscita di Südegg. Il traffico verrà deviato sulla strada cantonale.

Nel tunnel Turtmann sono necessari lavori di manutenzione che comporteranno ulteriori chiusure: due notti, 13/14 e 14/15 aprile, dalle 20:00 alle 5:00  tra Susten e Gampel in direzione Gampel; due notti, 15/16 e 16/17 aprile, dalle 20:00 alle 5:00 chiusura tra Gampel e Susten in direzione di Susten. Il traffico verrà deviato sulla strada cantonale.

re.ba.

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