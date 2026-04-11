A9 Visp: chiusura del tunnel per lavori di manutenzione

In Vallese si procederà alla pulizia e alla manutenzione delle gallerie lungo l’autostrada A9. le autostrade nazionali vengono pulite periodicamente. Nelle prossime settimane, toccherà alle gallerie Eyholz, Visp e Turtmann.

Il tunnel Eyholz verrà chiuso per lavori di manutenzione per 4 notti dal 13/14 al 16/17 aprile, dalle 20:00 alle 5:00. Ciò comporterà la chiusura dell'autostrada A9 tra Visp-Süd e Visp-Ost in direzione Briga. Poi 4 notti dal 20/21 al 23/24 aprile, dalle 20:00 alle 5:00 tra Visp-Est e Visp-Sud in direzione Gampel

Nella notte tra il 15 e il 16 aprile, l'autostrada A9 tra Visp-Ovest e Visp-Est, in direzione Brig, sarà chiusa per lavori di manutenzione nel tunnel di Visp. Saranno chiuse in entrambe le direzioni anche le rampe di accesso e uscita di Südegg. Il traffico verrà deviato sulla strada cantonale.

Nel tunnel Turtmann sono necessari lavori di manutenzione che comporteranno ulteriori chiusure: due notti, 13/14 e 14/15 aprile, dalle 20:00 alle 5:00 tra Susten e Gampel in direzione Gampel; due notti, 15/16 e 16/17 aprile, dalle 20:00 alle 5:00 chiusura tra Gampel e Susten in direzione di Susten. Il traffico verrà deviato sulla strada cantonale.