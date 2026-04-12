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Confine | 12 aprile 2026, 14:10

Automobilisti senza vignette autostradali: multe al confine

Solo al valico di Chiasso sono stati controllati complessivamente 1620 veicoli: 190 dei quali circolavano privi del contrassegno

Controlli sulle autostrade svizzere

Controlli sulle autostrade svizzere

Pasqua ‘salata’ per molti automobilisti che viaggiavano in Svizzera senza il contrassegno autostradale. Durante il week-end pasquale, i collaboratori dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (Udsc) hanno effettuato controlli ai valichi autostradali svizzeri per verificare se i veicoli in uscita dalla Svizzera fossero muniti del necessario contrassegno.

Solo a Chiasso, dal 3 al 6 aprile scorso, i collaboratori dell’Udsc hanno controllato complessivamente 1620 veicoli, 190 dei quali circolavano senza il contrassegno richiesto. I conducenti inadempienti hanno dovuto acquistare il contrassegno in loco e pagare inoltre una multa di 200 franchi. La vignetta costa 40 franchi all’anno ed è disponibile in formato elettronico (www.e-vignette.ch) o adesivo.

re.ba.

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