Automobilisti senza vignette autostradali: multe al confine

Pasqua ‘salata’ per molti automobilisti che viaggiavano in Svizzera senza il contrassegno autostradale. Durante il week-end pasquale, i collaboratori dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (Udsc) hanno effettuato controlli ai valichi autostradali svizzeri per verificare se i veicoli in uscita dalla Svizzera fossero muniti del necessario contrassegno.

Solo a Chiasso, dal 3 al 6 aprile scorso, i collaboratori dell’Udsc hanno controllato complessivamente 1620 veicoli, 190 dei quali circolavano senza il contrassegno richiesto. I conducenti inadempienti hanno dovuto acquistare il contrassegno in loco e pagare inoltre una multa di 200 franchi. La vignetta costa 40 franchi all’anno ed è disponibile in formato elettronico (www.e-vignette.ch) o adesivo.