Linea interrotta e sciopero: fine settimana nero per chi viaggia in treno tra Domodossola e Milano

Ancora disagi per chi viaggia in treno sulla linea Domodossola - Milano: quello dell’11 e 12 aprile si preannuncia un fine settimana piuttosto complicato per pendolari e turisti, che dovranno fare i conti con le ormai abituali modifiche alla circolazione a causa di lavori infrastrutturali sulla linea, a cui si aggiunge anche uno sciopero del personale ferroviario.

Sabato e domenica, per tutta la giornata, sono previsti interventi di potenziamento tecnologico, che riguarderanno diverse linee, con l’interruzione della circolazione tra le stazioni di Gallarate e Rho. I treni “Re” Domodossola - Milano Centrale circoleranno tra le stazioni di Gallarate e Domodossola, con modifiche di numerazione tra le stazioni di Milano Centrale e Rho. I treni “R” Domodossola/Arona-Gallarate-Milano Porta Garibaldi circolano invece tra le stazioni di Gallarate e Arona/Domodossola. Tra Milano porta Garibaldi e Rho i viaggiatori possono utilizzare i treni della linea “S5” e il servizio di autobus sostitutivo.

Uno sciopero di 24 ore, inoltre, è stato proclamato dal sindacato Cobas Lavoro Privato e dell'assemblea nazionale lavoratori, e riguarda in particolare il personale Rfi addetto agli impianti di manutenzione delle infrastrutture. L’agitazione è prevista nella giornata di sabato 11 aprile e potrebbe causare ritardi o cancellazioni ai treni regionali e ad alta velocità.