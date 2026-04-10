Ripartono i lavori sul viadotto Gagnone: torna il senso unico alternato sulla SS 337

Ripartono i lavori di manutenzione straordinaria sul viadotto Gagnone, lungo la strada statale 337 della Valle Vigezzo, nel territorio comunale di Druogno. Dopo il completamento del primo lotto di interventi, giunto al termine alla fine del 2025 - dopo non poche polemiche per ritardi e rinvii - Anas si dedicherà ora all’altra corsia della statale per portare a termine la sistemazione dell'estradosso della soletta.

I lavori, così come era accaduto nei mesi scorsi, comporteranno una riduzione della carreggiata e la conseguente regolamentazione del traffico a senso unico alternato regolato da impianto semaforico. Le modifiche alla viabilità sono previste nel tratto compreso tra il km 12+250 e il km 13+100, a partire dalle 8.00 del 13 aprile e fino alle 18.00 del 20 giugno.