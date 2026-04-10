Passi carrabili, parte la campagna della polizia locale per la regolarizzazione

Il corpo di polizia locale di Domodossola sta avviando una campagna per la regolarizzazione delle autorizzazioni dei passi carrabili sul territorio comunale. La polizia locale ricorda ai cittadini che sono presenti due distinte tipologie di accessi. Il primo riguarda un accesso alla proprietà privata costituito da un manufatto con appositi intervalli lasciati nei marciapiedi per facilitare l’accesso ai veicoli. In questo caso, il proprietario a l’obbligo di richiedere l’apposita autorizzazione che dovrà essere evidenziata da un segnale.

Nel secondo caso, i cui si tratta di accessi “a raso” senza interruzioni dei marciapiedi o modifiche al piano stradale, è rimessa al proprietario la facoltà di richiedere l’autorizzazione. Ovviamente, qualora egli abbia optato per non richiederla, non potrà poi esporre alcun segnale di passo carrabile e, di conseguenza, non potrà nemmeno chiamare le forze di polizia per far rimuovere eventuali veicoli parcheggiati davanti al suo accesso.

La polizia locale invita dunque tutti coloro che rientrano nella prima tipologia non ancora in regola con l’autorizzazione a contattare gli uffici Tre Esse Italia di persona (in via Rosmini 13) o telefonando al numero 0324 54094. I proprietari che non rispetteranno la disposizione potranno andare incontro ad una sanzione da 173 a 694 euro.