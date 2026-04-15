Villadossola e Vogogna aderiscono alla campagna Andos: incontro pubblico sulla prevenzione oncologica

Le amministrazioni comunali di Villadossola e Vogogna aderiscono alla campagna promossa da Andos “La Regione si colora di rosa – Insieme per la prevenzione”, promuovendo un incontro pubblico gratuito dedicato all’informazione e alla sensibilizzazione sui controlli periodici.

L’appuntamento è fissato per venerdì 17 aprile alle 21.00, presso la sala consiliare di Villadossola, e sarà aperto a tutta la cittadinanza. Nel corso della serata interverrà la dottoressa Fulvia Pedani, medico oncologo, che illustrerà l’importanza della prevenzione, il valore della diagnosi precoce e i percorsi di screening attivi sul territorio, offrendo indicazioni utili e chiarendo eventuali dubbi.

Durante l’incontro sarà inoltre possibile raccogliere le prenotazioni per aderire ai programmi di “Prevenzione Serena”, offrendo così ai partecipanti un’occasione concreta per avvicinarsi ai servizi sanitari dedicati. L’iniziativa rappresenta un momento importante per promuovere una cultura della prevenzione e rafforzare la consapevolezza sull’importanza dei controlli regolari.

La collaborazione tra i comuni di Villadossola e Vogogna sottolinea inoltre l'impegno a lavorare insieme per diffondere informazioni corrette e rendere la prevenzione sempre più accessibile.