Domodossola celebra il 25 Aprile: cerimonia per la Festa della Liberazione

La città di Domodossola si prepara a celebrare il 25 Aprile, anniversario della Liberazione, con una cerimonia ufficiale in programma in Piazza Matteotti.

L’appuntamento è fissato per le 10.30 e rappresenterà un momento di memoria collettiva e riflessione sui valori della libertà e della democrazia, nel solco della storia che ha segnato profondamente il territorio ossolano.

Il programma prevede, oltre alla cerimonia istituzionale, anche un approfondimento storico affidato a Giovanni Antonio Cerutti, direttore della Fondazione Achille Marazza di Borgomanero, che offrirà un contributo per rileggere il significato della Liberazione alla luce del contesto contemporaneo.

L’iniziativa è promossa dalla Città di Domodossola in collaborazione con realtà del territorio, tra cui l’Istituto storico della Resistenza, e si inserisce nel calendario delle celebrazioni nazionali della Festa della Liberazione.